Twenty One Pilots leva parkour ao palco do Lollapalooza na segunda noite do festival

26/03/2023 | 15:06



Seguindo o mesmo molde de shows que fez recentemente pelo mundo - incluindo no Brasil durante o GP Week, em novembro - o Twenty One Pilots usou muita fumaça e pirotecnia e entusiasmou o público do Lollapalooza Brasil 2023 na noite do sábado, 25.

A dupla formada pelo vocalista Tyler Joseph e o baterista Josh Dun decidiu abrir o show já com um de seus sucessos, Guns for Hands. Algo que já mostrou a intimidade do público com a banda.

Muito além de gritos de incentivos e aplausos animados, que aqueles que assistiam davam ao ver os efeitos de fumaça ou as técnicas de parkour dos músicos, eram muitos aqueles que berravam as letras das canções.

Ainda mais quando fizeram uma homenagem ao Blink-182, banda que estava anteriormente escalada para o festival, ao cantar o sucesso All The Small Things.

A dupla também fez homenagens ao Brasil, soltando frases em português, como "Eu te amo", "Obrigado" e "A gente pode voltar?", além de um solo de trompete das músicas Garota de Ipanema, de Tom Jobim, Mas que Nada, de Sergio Mendes, e Baile de Favela, de MC João.

Dentre os hits mais vibrados pelo público, Chlorine e Heathens ganharam o coração do público pela performance.

Mas nem se compara ao que sentiram os fãs da primeira fileira quando Tyler e, depois Josh, subiram numa plataforma improvisada sustentada pelos fãs, no meio da multidão.

Já um dos hits mais famosos, Stressed Out, foi tocado por Tyler em uma das estrutura de palco.

Ele escalou as barras com as próprias mãos e, lá de cima, cantou, tocou e arrancou a máscara que levava no rosto, que realmente foi dado a tapa - e o resultado foi muito positivo.