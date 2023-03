Harry Styles é flagrado aos beijos com modelo no Japão, confira!

26/03/2023 | 12:11



Se inveja matasse, as fãs de Harry Styles não estarião mais aqui nesse momento! No Japão, o cantor foi flagrado aos beijos com Emily Ratajkowski, de 31 anos de idade. Vídeos sobre o beijo foram divulgados e acabaram dividindo opiniões na internet.

Esse vídeo do Harry Styles beijando a menina me lembrou que tenho medo de beijar feio e não saber que eu beijo feio, revelou um internauta.

Além disso, o fato do beijo ter rolado em um espaço público deixou os fãs do astro curiosos. Seria alguma jogada de marketing? Em mais de dez anos de carreira, o cantor nunca revelou nenhum relacionamento amoroso, incluindo os últimos rumores, que você acompanhou aqui no ESTRELANDO, em relação à um possível affair entre Harry e Jennifer Aniston.