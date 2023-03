Com participações especiais e homenagens, Skank faz sua última aparição na TV

26/03/2023 | 09:10



Na noite do último sábado, dia 25, o Skank fez a sua última aparição na TV, no programa Altas Horas, apresentado por Serginho Groisman. Com diversas homenagens e participações especiais, Henrique Portugal e Samuel Rosa ficaram muito emocionados.

Entre os convidados estava o compositor Lô Borges, que emocionou a banda com um depoimento. Visivelmente emocionado com o momento, Samuel Rosa disse:

- É o cara que eu seguia, comprava [ingresso] para todos os shows. É uma honra ser amigo desse cara, que eu considero ser um gênio da composição.

Além de Lô Carlos, o Skank acompanhou Anavitória, João Gomes, Paula Fernandes, Vitor Kley, Jão e Zélia Duncan cantando os maiores sucessos da banda. Mas é claro, que eles também fizeram feats com os convidados. Jão, em Ainda Gosto Dela; Lô Borges, em Te Ver; e Vitor Kley em Vou Deixar.

Vale pontuar que o Skank faz a sua última apresentação neste domingo, dia 26, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.