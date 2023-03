Tigre e Mirassol fazem final da Independência no Primeiro de Maio

Heitor Mazzoco



26/03/2023 | 07:57



O São Bernardo FC encara o Mirassol, neste domingo (26), a partir das 16h, no Estádio Primeiro de Maio, pela final da Taça Independência, torneio realizado com eliminados da primeira fase e quartas de final do Campeonato Paulista.

Diante da torcida, o Tigre busca o troféu de consolo para marcar a boa primeira fase do Paulistão deste ano – o São Bernardo FC teve a segunda melhor campanha da competição ficando atrás do Palmeiras, clube que eliminou o Tigre nas quartas de final por 1 a 0 .

Na Taça Independência, o Tigre eliminou a Inter de Limeira por 1 a 0 na semifinal. Na outra partida da fase, o Mirassol venceu o Guarani, nos acréscimos do segundo tempo, também por 1 a 0.

A previsão é de que São Bernardo FC e Mirassol façam uma partida equilibrada neste domingo. O Mirassol nesta temporada disputará a série B do Campeonato Brasileiro depois de conseguir acesso da série C no ano passado. Já o Tigre está na série C, após conseguir subir da série D.

Quando se enfrentaram na primeira fase do Paulistão deste ano, o Mirassol levou a melhor e venceu por 4 a 1. O técnico da equipe do Tigre não vê a final deste domingo como revanche.

"Depois daquele jogo nós engatamos sete vitórias consecutivas. Ficou o aprendizado, acho que aquele jogo foi um jogo diferente, um jogo atípico, um jogo que eles mereceram vencer. Agora a gente tem um outro momento, é uma decisão”, disse Zanardi. O São Bernardo perdeu apenas três partidas neste ano. Para Mirassol, Água Santa e Palmeiras.

O São Bernardo FC informou que as bilheterias do Estádio Primeiro de Maio estarão abertas neste domingo a partir das 10h. O ingresso custa R$ 40, meia-entrada custa R$ 20.

A equipe que consquistar a Taça Independência levará R$ 400 mil de premiação. O vice-campeão receberá R$ 200 mil.