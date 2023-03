São Caetano planeja demolir clube público e construir parque

Artur Rodrigues



26/03/2023 | 07:08



Prefeitura de São Caetano, comandada por José Auricchio Júnior (PSDB), pretende encerrar as atividades do clube Abrev (Associação Beneficente, Recreativa e Esportiva) Barcelona, localizado na Avenida Presidente Kennedy, para a construção de um parque linear.

Embora o Paço ainda não tenha apresentado publicamente o projeto do novo parque, o Diário teve acesso a informações sobre a proposta de Auricchio. A implantação do novo espaço deve compreender as áreas da garagem municipal, do Cise (Centro de Educação e Saúde da Terceira Idade) João Castaldelli, do Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho, da sede da Abrev e do Parque Cidade das Crianças. A reportagem também apurou que a licitação das obras está marcada para o dia 15 de junho, fato que não é mostrado no portal de licitações da Prefeitura. Na sessão da Câmara na última terça-feira (21), o líder do governo Auricchio, Gilberto Costa (Avante), admitiu a existência de projeto para construção de um parque no local.

“Crianças e adolescentes têm no clube um local de descontração e segurança, praticam esportes e atividades físicas, além de se ocuparem de forma saudável fora do horário de aula e terem uma opção gratuita de lazer aos fins de semana e feriados”, disse o vereador César Oliva (PSD), que apresentou naquela sessão uma moção de repúdio ao encerramento de atividades do clube. A iniciativa do legislador de oposição, no entanto, foi rejeitada pela votação no plenário.

Inaugurada em julho de 1973, a Abrev conta com aproximadamente 5.000 sócios e é opção de lazer gratuito para os munícipes de São Caetano. O espaço público conta com quatro piscinas, sendo duas semiolímpicas, um ginásio, salão de festa, pista para caminhada e equipamentos para musculação.

“Alguns associados viram máquinas ao lado do campo de futebol, destruindo muros e mexendo na estrutura do clube. A informação que foi passada para eles é que o clube será destruído. Contatamos a Prefeitura, mas nenhuma resposta foi dada. Mas nós estivemos na última sessão da Câmara e os vereadores da situação assumiram que existe, sim, um projeto de construção de um parque”, afirmou Clóvis Peixinho ao Diário. Morador do bairro Barcelona, ele é sócio da Abrev há mais de 30 anos.

A vereadora Bruna Biondi, do mandato coletivo Mulheres Por + Direitos (Psol), fez um requerimento de informações à Prefeitura pedindo o projeto. A parlamentar informou ao Diário que o Paço ainda não encaminhou resposta.

“Isso está sendo decidido bem da maneira Auricchio de governar, ou seja, sem diálogo algum. Ele pega uma caneta, decide e não consulta quem será o principal afetado, que, neste caso, são os associados”, declarou. Bruna também protocolou na Câmara um pedido de comissão sobre o tema, que deve ser votado na sessão de terça-feira (28).