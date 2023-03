Espanha passa sufoco, mas vence Noruega na estreia das eliminatórias da Eurocopa

25/03/2023 | 19:17



Contando com a estrela de um jogador que entrou somente no segundo tempo, a Espanha estreou com vitória nas eliminatórias da Eurocopa ao derrotar a Noruega por 3 a 0 neste sábado, em jogo realizado no estádio La Rosaleda, em Málaga. Joselu entrou na etapa final e marcou dois gols garantindo o triunfo. Do lado norueguês, foi sentida a ausência de Erling Haaland, cortado da convocação por estar lesionado.

O jogo foi o primeiro da seleção espanhola sob o comando do técnico Luis de la Fuente, substituto de Luis Enrique, que deixou o cargo após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo para a sensação Marrocos. O resultado deste sábado coloca os espanhóis no topo da tabela do Grupo A com três pontos. A Escócia, que também estreou derrotando Chipre pelo placar de 3 a 0, aparece empatada na tabela.

Jogando diante da sua torcida, a Espanha tomou a iniciativa de atacar e conseguiu marcar logo aos 12 minutos. Balde fez boa jogada pelo lado esquerdo e chutou cruzado. Dani Olmo só desviou com o pé direito e colocou os anfitriões à frente do placar: 1 a 0. A vantagem, porém, fez o time do técnico Luis de la Fuente recuar suas linhas. Essa estratégia favoreceu a Noruega, que passou a sair para o jogo e equilibrou o confronto.

Os visitantes estiveram muito perto de igualar o marcador aos 29 minutos. Aursnes fechou pela esquerda e emendou uma bomba à queima-roupa. Bem colocado, Arrizabalaga mostrou poder de reação e fez uma defesa incrível. Sem conseguir encaixar um contra-ataque, a Espanha passou a jogar na defensiva, viveu de alguns contragolpes, e encerrou a etapa inicial pressionada pelos noruegueses.

Na volta do intervalo, o panorama não mudou. A Espanha seguiu em compasso de espera, apostando em uma bola rápida para seus atacantes, enquanto a Noruega seguiu forçando as investidas pelo centro da área. Aos 10 minutos, Pederson chutou rasteiro e a zaga quase fez um gol contra.

A Noruega seguiu insistindo, mas quem voltou a balançar as redes foram os donos da casa. E por duas vezes. Aos 39 minutos, Joselu, que havia acabado de entrar, aproveitou um cruzamento da esquerda e cabeceou no canto para fazer 2 a 0. Dois minutos depois, ele aproveitou uma sobra dentro da área e chutou forte para definir o triunfo de 3 a 0 e selar a vitória.

MAIS JOGOS

Pelo Grupo D, a Croácia, responsável pela eliminação do Brasil na Copa do Catar, recebeu o País de Gales em Split, e deixou a vitória escapar no acréscimos empatando o confronto em 1 a 1 na estreia das duas equipes no torneio.

Apesar da ampla superioridade em campo, a seleção croata falhou nas finalizações e foi tornando o confronto tenso. O gol da vitória foi marcado aos 27 minutos por Kramaric. Na disputa com Neco Williams, o atacante levou a melhor e, numa bela finalização, acertou o canto esquerdo do goleiro Ward.

O segundo tempo manteve o mesmo panorama de pressão dos croatas com os visitantes se defendendo. No fim, apostando na retranca para garantir o resultado, a Croácia recuou, mas acabou punida no final. Aos 48 minutos, Broadhead ficou com uma sobra dentro da área e chutou no canto para deixar tudo igual e selar o empate

Mais cedo, em partida válida também pelo Grupo D, a Turquia superou a Armênia por 2 a 1 e estreou com vitória na eliminatória da Eurocopa. Na classificação, os turcos aparecem no topo da tabela com três pontos. País de Gales e Croácia vêm em segundo com um ponto cada um.

O Grupo I das eliminatórias teve rodada completa neste sábado. A Suíça, mesmo jogando longe de casa, goleou Belarus por 5 a 0 e garantiu o primeiro posto da chave. A Romênia visitou a seleção de Andorra e também saiu vitoriosa de campo ao emplacar 2 a 0 nos anfitriões, assumindo o segundo lugar pelo critério de desempate (gols marcados). No complemento da rodada, Israel recebeu Kosovo e ficou no 1 a 1.

ALEMANHA FAZ AMISTOSO

Fora das eliminatórias da Eurocopa por ser o país-sede, a Alemanha também esteve em ação neste sábado e derrotou o Peru por 2 a 0 em Mainz. Os dois gols do triunfo foram marcados pelo atacante Fullkrug.

No primeiro, ele aproveitou passe de Havertz para finalizar de pé direito e abrir o placar, aos 11 minutos. Com domínio total da partida, os alemães voltaram a marcar antes de ir para o intervalo. No melhor papel de centroavante, o artilheiro do dia converteu passe de Wolf e ampliou a vantagem, aos 32 minutos. Foi o primeiro jogo da Alemanha desde a eliminação da Copa do Mundo do Catar, no ano passado.