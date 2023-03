Lei de Gérson na USCS?

Da Redação



24/03/2023 | 06:00



Os últimos acontecimentos na seara política são-caetanense ajudam a explicar o silêncio e a inação do reitor da Universidade Municipal de São Caetano, Leandro Prearo, diante da afronta à autonomia universitária cometida pelo prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). Apontado como futuro candidato governista a vice-prefeito e beneficiado por mudança na legislação que lhe garante um terceiro mandato consecutivo à frente da instituição – o que seria inconstitucional, segundo denúncia feita ao Ministério Público pelo advogado Marcelo Geraldo da Silva –, o educador adotou postura de total subserviência ao chefe do Executivo e deixou de ter a independência necessária para defender os interesses da USCS.



No início deste ano, a comunidade acadêmica se escandalizou quando o prefeito de São Caetano propôs, ferindo a autonomia universitária garantida pela Constituição, retirar da USCS o controle sobre as licitações, transferindo-as para a recém-criada Secretaria de Gestão e Governo Digital. Apesar da grita dos pares, iniciada assim que os vereadores aprovaram o texto encaminhado pelo Palácio da Cerâmica, Leandro Prearo calou-se, obsequioso, enquanto o prefeito aumentava sua participação em cerimônias públicas ao lado do reitor – que já manifestou, em entrevista concedida a este Diário, o desejo de entrar na vida político-partidária assim que deixar o comando da universidade.



A aproximação do educador com o político tem incomodado a comunidade são-caetanense, que teme o uso político de uma das instituições mais importantes do município. Auricchio deve parar de se imiscuir em seara alheia com o interesse de manter seu grupo no comando da cidade. E a autonomia da USCS não pode ser mortalmente ferida apenas para que o prefeito garanta o futuro de seu pupilo. O novo texto da legislação sobre o processo de escolha do reitor, por exemplo, é tão personalístico que, nos bastidores, ganhou o apelido de Lei Leandro Prearo. Mas poderia também ser chamado de Lei de Gérson, pois parece que em São Caetano há gente querendo levar vantagem em tudo.