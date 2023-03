Bia Haddad leva 'pneu', devolve e despacha checa em sua estreia no WTA 1000 de Miami

23/03/2023 | 19:32



Beatriz Haddad Maia estreou com susto no WTA 1000 de Miami, mas garantiu presença na terceira fase da competição. A brasileira levou um pneu no segundo set, mas confirmou sua força em arrasadora terceira parcial, na qual devolveu o 6 a 0 para despachar a checa Tereza Martincova por 7/6 (7/3), 0/6 e 6/0 após 2h22 de jogo.

Bia abriu a partida logo com 2 a 0, aproveitando o breakpoint e depois sacando bem. A impressão que o set seria tranquilo se modificou com virada para 3 a 2 da checa. Após salvar um set point e levar a decisão para o tie-break, a brasileira dominou o game de desempate, fechando em 7 a 4 após abrir 5 a 1.

O segundo set foi um desastre para a brasileira. Bia Haddad não se encontrou em quadra e acabou levando 6 a 0 em somente 31 minutos. A questão é se teria psicológico para voltar à partida na parcial final e ela mostrou enorme força e concentração para não dar chances a Martincova.

Novamente concentrada, abriu logo 5 a 0, quebrando o saque da checa por duas vezes. Martinkova foi para o serviço par evitar a devolução do pneu, mas com devoluções agressivas, Bia Haddad abriu logo 40 a 15. Em bola na rede da rival, devolveu o set zerado para se garantir na terceira rodada.

AMERICANAS AVANÇAM

Jogando em casa, as cabeças de chave americanas não desapontaram em suas estreias em Miami. Número 3 do mundo, Jessica Pegula não teve trabalho diante da canadense Katherine Sebov, avançando com 6/3 e 6/1. Cori Gauff, cabeça 6, também teve uma canadense em seu caminho e precisou trabalhar mais. Ela superou Rebecca Marino com 6/4 e 6/3. Por fim, Danielle Colins (30) bateu a búlgara Viktoriya Tomova Pot 7/6 (7/3) e 6/2.

A surpresa do dia foi a queda da russa Daria Kasaktina, oitava favorita, eliminada pela belga Elise Mertens, de virada, por 4/6, 6/2 e 6/2. A espanhola Paula Badosa (21) precisou de três sets para ganhar da alemã Laura Siegemund, parceira de Bia Haddad. Fez 7/6 (7/2), 4/6 e 6/2.