Na semana do Dia Mundial da Água, alunos de Santo André aprendem sobre funcionamento de poço artesiano

23/03/2023 | 06:06



Em comemoração ao Dia Mundial da Água, nesta quarta-feira (22), o Colégio Stocco teve aulas especiais com o professor e agrônomo Marcelo Noronha sobre educação ambiental. Os alunos de educação infantil puderam conhecer como funciona o poço artesiano que abastece o colégio e é responsável pela vazão de 10 litros de água por minuto (600 litros em uma hora).



Seguindo a política de manejo sustentável do colégio, toda a água do poço é utilizada para lavagem de calçada, de vias, salas de aula e irrigação das plantas. A água da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) é utilizada na água da cozinha, para os alimentos e bebedouros.



Com quase 90 metros e extensão, o equivalente a um prédio de 30 andares, o poço abastece outras 40 caixas menores que abastecem os quase 27 mil metros quadrados de área verde presentes no colégio.



As aulas aconteceram nos dias 21 e 22 de março, das 8h às 17h e ocorreram a cada 30 minutos com cada uma das séries do colégio. “A ideia surgiu junto com as coordenadoras e pensamos no Dia da Água como um evento importante no planejamento do calendário escolar. Nada melhor que mostrar a realidade da escola com o uso adequado da água através do poço artesiano, fazendo tour com os alunos para mostrar este sistema. Assim, eles aprendem na prática que a água é fundamental para todos nós em todas as etapas da nossa vida”, disse o professor Marcelo Noronha.