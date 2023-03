São Caetano vota abono salarial para a área da educação nesta quinta (23)

Da Redação



23/03/2023 | 06:05



A Câmara de São Caetano vota na sessão desta quinta-feira (23) à tarde projeto do Executivo que trata do pagamento de abono salarial aos 4.000 profissionais da rede municipal de Educação. Conforme a proposta encaminhada pelo Paço ao Legislativo, na última segunda-feira (20), o benefício prevê o pagamento de 12 parcelas a estes profissionais. Os valores variam de R$ 275 (para professores que dão até 11 aulas por semana) a R$ 1.000 (no caso de diretores), dependendo da função exercida e das horas trabalhadas.



Ao receber o projeto de lei, o presidente do Legislativo, Pio Mielo (PSDB), prometeu agilidade na votação da matéria. “Temos um compromisso com o bem-estar e o futuro de nossas crianças”, disse, para justificar a inclusão do projeto na sessão que ocorre hoje, dois dias após ser entregue à Câmara.



Conforme a administração municipal, as parcelas de janeiro e fevereiro serão quitadas até o fim deste mês. Depois, o pagamento será feito após o vencimento de cada mês. Os profissionais da educação passaram a receber 12 parcelas em 2019 – eram 11 até então.