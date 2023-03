Lexa afirma que teve amnésia dissociativa após expulsão de MC Guimê do BBB23 por importunação sexual: Peço que não me xinguem

22/03/2023 | 09:10



Pane no sistema? Na última terça-feira, dia 21, Lexa emitiu um comunicado oficial ao Fofocalizando afirmando que teve amnésia dissociativa após expulsão de MC Guimê do BBB23 por importunação sexual.

Para quem não se lembra, Cara de Sapato e Guimê se envolveram em polêmicas após acariciarem o corpo de Dania Mendez durante a festa do líder. O marido de Lexa passou a mão no bumbum da mexicana, enquanto o lutador de MMA forçou um beijo. Com isso, a produção do programa decidiu eliminar os dois participantes.

Agora, após o bafafá e o cantor prestar depoimento à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, Lexa contou como tem lidado com as polêmicas.

Em dez anos de carreira, nunca me expus tanto. Nunca foi minha índole e eu nunca fui uma artista polêmica. Quando casei, sempre mantivemos tudo dentro do respeito e amor. No dia que tudo aconteceu, foi um choque de realidade para mim. Sempre mantive meu relacionamento fora dos holofotes e tudo o que vinha de mim era carinho, amor e cumplicidade.

E continuou:

Por isso, minha mente entrou em blackout, tive uma crise de amnésia dissociativa, de acordo com meus médicos. Só consegui lembrar de algumas coisas agora. Recebi muitas mensagens durante esse tempo. Algumas muito boas e sou muito grata, mas algumas me invalidando e machucando. Peço desculpas pela exposição. Já o Guimê está pagando pelo que ele fez, o problema é dele, ele que tem que enfrentar. Preciso focar em mim, na minha carreira e viver meu próprio sonho. Pretendo expor o mínimo possível da minha vida pessoal. Se eu postar minhas músicas tentando me animar, peço que não me xinguem.