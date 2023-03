Obituário - 22 de março de 2023

Ademir Medici



22/03/2023 | 06:04



Ronaldo Almeida

(São Paulo, 28-10-1964 – 6-3-2023)

O professor de História Ronaldo de Almeida construiu uma trajetória elogiável em Ribeirão Pires. Com formação acadêmica, lecionou e ingressou na Prefeitura como auxiliar no Serviço Funerário, chegando a encarregado do setor.



“Ronaldo sempre foi um moço bom e trabalhador”, conta Octávio David Filho, que como responsável pelo Serviço Funerário no passado, acompanhou os primeiros passos de Ronaldo na repartição. “Memória” confirma as virtudes de Ronaldo Almeida, sempre atento ao serviço e consciente da importância do trabalho que realizava. Colaborou sempre com esta página “Memória”, orientando os subordinados a prestar todas as informações necessárias à Imprensa. Ronaldo era filho de Arnaldo Almeida e Terezinha Célia Almeida. Trabalhou até o fim no Serviço Funerário de Ribeirão Pires. Parte aos 58 anos e foi sepultado no Cemitério São José, na cidade por ele adotada.



SANTO ANDRÉ

Carmem Perez Medina, 95. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Pensionista. Dia 16. Jardim da Colina.

Amélia Raab Bregeiro, 94. Natural de Rio Claro (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 16. Jardim da Colina.

Lindolfo Alves Rodrigues dos Santos, 90. Natural do Arujá (SP). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 16. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria de Lourdes dos Reis Barreto, 85. Natural de Bertolínia (PI). Residia no bairro São João Clímaco, em São Paulo, Capital. Dia 16. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Plínio Natal, 85. Natural de Guariba (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 16. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Manoel Lopes de Araújo, 84. Natural de Santa Quitéria (CE). Residia na Vila Alto de Santo André, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Nadir de Vasconcelos, 84. Natural de Serro (MG). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Nair Carapelli Herrera, 83. Natural de Duartina (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 16. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Aparecida Ramos, 81. Natural de Garça (SP). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 16. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Célio Troiano, 79. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Clélia Suely Souza Pinholato, 78. Natural de Paraguaçu Paulista (SP). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Joaquim Luiz de Farias, 78. Natural de Marliéria (MG). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Profetiza Maria de Jesus Dias, 71. Natural de Condeúba (BA). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Pensionista. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Amália Elisabete de Souza Wood, 68. Natural de Santo Antonio do Pinhal (SP). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Maria das Dores Pereira da Silva, 67. Natural de Almenara (MG). Residia no Jardim Rodolfo Pirani, em São Paulo, Capital. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Kaloczi, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 16. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antônio Carlos Buoro, 62. Natural de Santo André. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Josi de Souza, 60. Natural de Sertaneja (PR). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Porteiro. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Neto Campos dos Santos, 35. Natural de Barbalha (CE). Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Cabeleireiro. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Maria Brito de Queiroz, 100. Natural de Carnaíba (PE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 16, em Santo André. Cemitério Municipal de Afogados da Ingazeira (PE).

Iolanda Cruz Silva, 91. Natural de São Carlos (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 16, em Santo André. Jardim da Colina.

Inácia Maria dos Anjos, 79. Natural de Mulungu do Morro (BA). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 16, em Santo André. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Rosmaly Maria Belini Cavagnolli, 63. Natural de Cândido Mota (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 16, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.



DIADEMA

José Varjão Gonçalves da Silva, 72. Natural de Uauá (SP). Residia na Vila Califórnia, em São Paulo, Capital. Dia 16, em Diadema. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Elias Reis Pires, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Rodrigo César dos Santos, 43. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 16. Vale da Paz.



MAUÁ

Maria Aparecida de Castro, 82. Natural de Arapoti (PR). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 16, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Dornel de Jesus, 65. Natural de Raul Soares (MG). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 16, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Paulo Silas de Almeida Ribeiro, 52. Natural de Juiz de Fora (MG). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 13, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Euclydes Ferreira Rodrigues, 86. Natural de Cafelândia (SP). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Da 12. Cemitério São José.

Adélia Isabel da Silva, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 13, em Ribeirão Pires. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Maria Edilsa do Vale, 80. Natural de Acopiara (CE). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Joilson Antônio da Silva, 52. Natural de Jaboatão (PE). Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.