Regina e Prearo. E como ficará Tite?

Da Redação



22/03/2023 | 06:05



O assunto de todas as rodas políticas nesta terça-feira (21) em São Caetano foi o resultado do levantamento para o comando da Prefeitura, em 2024, realizado pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado com exclusividade pelo Diário. O que muita gente com bom trânsito no Palácio da Cerâmica dizia era que José Auricchio Júnior (PSDB) já escolheu a dupla governista para a disputa: a secretária de Saúde Regina Maura Zetone como candidata a prefeita e o reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Leandro Prearo, como vice. A dúvida é como ficaria o ex-prefeito interino Tite Campanella (Cidadania), que já havia dito que seria candidato com ou sem apoio de Auricchio. Enquanto isso, Fabio Palacio (União Brasil) assiste à disputa interna no grupo rival.

Bastidores

Zacarias na Casa Civil

O vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias (PL), esteve na tarde desta terça-feira (21) no Palácio dos Bandeirantes para reunião com o secretário estadual da Casa Civil, Arthur Lima. Zacarias definiu o encontro como mais um canal de aproximação entre o governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) e a Prefeitura de Santo André. “Foi uma agenda muito proveitosa. Falamos de muitos projetos e o secretário colocou o Estado à disposição de Santo André. Foi muito positivo.”