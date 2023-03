Palavra do Leitor - 22 de março de 2023

Da Redação



22/03/2023 | 06:01



Que País é esse?

Compartilho da indignação explicitada pelo missivista Vanderlei A. Retondo (Justiça, dia 16). Que País é esse, que deixa vencer 28 milhões de doses da vacina contra a Covid, sabendo que quase 700 mil pessoas, morreram da doença? Que País é esse, em que oficiais graduados transportam 37 quilos de cocaína em avião presidencial? Que país é esse, onde a esposa do presidente ganha mimos de R$ 16 milhões? Que País é esse, em que vândalos invadem a sede dos três poderes apenas porque não gostaram do resultado das urnas? Que País é esse que descarta 1 milhão de canetas de insulina por mero erro de planejamento? Que País é esse que passou quatro anos sem um centavo de reajuste nas verbas de merenda escolar? Que País é esse, que não concedeu, durante o último governo, nenhum aumento real sobre o salário mínimo? Mas o nobre leitor acredita que uma CPI, formada por parlamentares impudicos, como ele mesmo afirma, poderá investigar com maior isenção e profundidade do que a Polícia Federal. Que País é esse?



Francisco de Oliveira Junior - Santo André



Leitores

Estou sentindo falta de vários ‘colunistas’ da Palavra do Leitor. Eles até agora não apareceram para fazer análises do governo Lula. Eram ferozes analistas do Bolsonaro e agora o amor venceu. Lembrando: continuarei a acompanhar todos os dias para ver se vocês aparecerão!



Ailton Lima - São Bernardo



Juros

Do episódio da queda forçada dos juros do consignado do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), depois da bronca do Lula na recente reunião ministerial, ou o ministro Lupi fez uma insubordinação grotesca ou a ‘genialidade’ foi aprovada pelo Lula.



Roberto Saraiva Romera - São Caetano



Endometriose

Atenção, mulheres das sete cidades, está sendo realizada no mundo todo a campanha Março Amarelo, que trata da endometriose, doença que pode afetar muitas mulheres. A endometriose é doença ginecológica, tratável com sucesso de cura, que atinge aproximadamente 6 milhões de mulheres no Brasil e cerca de 150 mil no Grande ABC, entre 10 e 50 anos. A OMS (Organização Mundial da Saúde) estima que 180 milhões de mulheres no mundo são diagnosticadas com esse transtorno. Quando nos referimos às mulheres, também alertamos aos homens sobre a importância de conversarem com amigas, namoradas, noivas, esposas e mães. E quanto às mulheres, observamos que as mesmas não tratem suas dores com dipironas e outros analgésicos encontrados e/ou recomendados nas farmácias. Procurem por um médico do SUS (Sistema Único de Saúde) ou particular. A endometriose pode muitas vezes ser confundida como uma simples cólica ou dores uterinas causadas nos períodos menstruais e também pode vir por uma mucosa que reveste a parede interna do útero e pode crescer em outras regiões do corpo. Não é preciso medo, pavor nem tampouco pânico. A medicina está bem preparada para cuidar, tratar e curar.



Cecél Garcia - Santo André



Netuno – 1

‘Água Santa derrota o Bragantino e está na decisão do Paulista contra o Palmeiras’ (Primeira Página, ontem). Seria lindo se o time da periferia de Diadema, impulsionado pela comunidade, impusesse uma derrota história ao milhonário Palmeiras, sustentado pela banqueira Leila Pereira.



José Cardoso - São Caetano



Netuno – 2

O ‘time’ dos Oportunistas FC já está buscando espaço nos holofotes midiáticos, pegando carona no momento ímpar vivido pelo EC Água Santa. Muitos deles nem conhecem o clube e a cidade de Diadema! Te cuida, Netuno, use seu tridente.



Mário Sérgio - São Bernardo