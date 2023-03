Amanda Bynes teria parado de tomar medicação psiquiátrica antes de ser flagrada andando nua na rua

21/03/2023 | 12:11



Amanda Bynes foi flagrada andando pelada nas ruas de Los Angeles e uma testemunha teria afirmado que a atriz estava tendo um surto psicótico. Após ser encaminhada a uma delegacia, a famosa passou por uma avaliação psicológica e foi determinado que ela precisaria ser internada em uma clínica psiquiátrica. Em meio a polêmica, o ex-noivo da artista fez revelações chocantes ao Page Six sobre seu estado.

Em conversa com o veículo, Paul Michael disse que eles são amigos agora e contou que ela supostamente não estava tomando sua medicação antes de ser internada.

- Ela parou de tomar os remédios e ainda está sem tomar os remédios. Ela é selvagem.

Em contrapartida, o TMZ noticia que os pais de Amanda Bynes não acreditam que o recente episódio psicótico como uma razão para colocá-la em outra tutela, apesar de estarem profundamente preocupados com o bem-estar e a saúde de sua filha após sua última provação. Como Amanda vivia de forma independente em sua própria casa, fazia aulas de cosmetologia e parecia estar bem, o episódio foi visto como uma anomalia. Lynn e Rick estariam encontrando consolo no fato de a famosa ser autoconsciente o suficiente para reconhecer que estava com problemas e pedir ajuda.

Amanda esteve sob tutela por quase uma década, começando em 2013 enquanto travava uma batalha com a saúde mental. A situação chegou ao fim há cerca de um ano. No entanto, os pais da atriz descartam a possibilidade de outra tutela, ao menos por enquanto.