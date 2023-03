Mãe de MC Guimê fala sobre expulsão do filho do BBB23: Foi uma arapuca

21/03/2023 | 09:10



Mais um capítulo da expulsão de MC Guimê do BBB23 se deu na última segunda-feira, dia 20, após a mãe do rapper se pronunciar nas redes sociais sobre o ocorrido. Logo depois do cantor deixar a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro, local onde ele depôs no inquérito aberto para apurar o crime de importunação sexual contra Dania Mendez, intercambista do México na qual ele passou a mão no bumbum, a mãe do rapper saiu em defesa do ex-brother.

Pois é! Maria Cristina Amaral usou os Stories do Instagra para falar sobre o caso, dizendo que a polêmica foi uma armadilha para que acontecesse a sua eliminação. Ela, inclusive, usa a palavra arapuca para se referir ao ocorrido.

Força! Deus está contigo, viu? Você é uma pessoa boa. Tudo isso foi uma arapuca. Eu queria muito te pegar no meu colo, te proteger, arrancar toda essa dor para mim. Te amamos muito. Você sempre foi exemplo. O inimigo agiu, mas não permita que te faça pensar diferente, amor, orgulho das nossas vidas. Filho, estamos sempre com você até o fim, escreveu ela.

Lembrando que Maria Cristina não é a primeira pessoa da família de Guimê a dar uma declaração polêmica sobre a expulsão. Um tio do rapper também falou sobre o caso logo depois do ocorrido e chegou a insinuar que a culpada por tudo seria Lexa, esposa do cantor, que mostrou nas redes sociais o quanto ficou abalada com o caso logo que tudo começou.