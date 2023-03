'Coldplay brasileiro'? Luan Santana grava DVD no Mineirão e é comparado com banda

20/03/2023 | 18:01



Luan Santana realizou a gravação do DVD Luan City 2.0 no sábado, 18, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, e recebeu comparações com a banda Coldplay, que está em turnê pelo Brasil.

O cantor utilizou pulseiras de LED controladas para piscarem conforme a música, técnica semelhante a que é adotada pelo grupo britânico em suas apresentações.

De acordo com a assessoria de Luan, as pulseiras são programadas por um controle na mesa de luz para tocarem ao som das canções e têm uma bateria que dura 24 horas.

Ao contrário do Coldplay, o sertanejo permitiu que os fãs levassem o acessório para casa como um souvenir com o logo do show - a banda liderada por Chris Martin pede que o público retorne os objetos para serem reutilizados ou reciclados.

Segundo a assessoria do artista, a gravação do DVD Luan City 2.0 contou com mais de 2.600 profissionais e uma estrutura com telões de LED, drones, hologramas e fogos de artifício.

Nas redes sociais, vídeos e fotos da apresentação começaram a circular e, com isso, as comparações com o Coldplay. As reações foram variadas: enquanto alguns internautas elogiaram a produção do show do cantor, outros afirmaram que ele copiou a banda britânica.