Kim Kardashian é acusada por internautas de ser pé frio após aparecer com camiseta de Neymar Jr. e time perder

20/03/2023 | 13:11



Azarada? Ao que parece, Kim Kardashian não anda tendo muita sorte, nem transmitindo... No último domingo, dia 19, a socialite conferiu uma partida de futebol no estádio do Paris Saint Germain, na França, e foi vista com uma camiseta do Neymar Jr. em mãos. Contudo, o time perdeu, fazendo com o que a empresária levasse a fama de pé frio. Isso porque, dias antes, Kim também assistiu ao Arsenal e viu a equipe ser eliminada da Liga Europa.

Durante a partida do time parisiense, a Kardashian surgiu de vestido cinza escuro, óculos escuro e jaqueta de couro. Assim que escolheu o seu lugar na arquibancada ao lado da irmã, Kendall Jenner, ela mostrou que estava segurando a camiseta cinza com o nome do atleta brasileiro. Contudo, vale lembrar que Neymar Jr. não estava no jogo, já que ele segue afastado por conta da lesão no tornozelo direito.

No Twitter, os internautas não deixaram barato a má sorte da empresária e dispararam:

Eliminação do Arsenal agora está explicada.

Ela assistiu ao Arsenal e eles perderam. Ela assistiu ao Paris e eles perderam.

Deu azar.

Assim que o jogo acabou, a filha de Kris Jenner foi vista com semblante decepcionado. Não é por menos, né?