Juventus derrota Inter de Milão e fica a 7 pontos do G-4 do Campeonato Italiano

19/03/2023 | 19:18



A Juventus deu mais um passo para se aproximar das zonas de classificação para os torneios europeus. Neste domingo, venceu o clássico com a Inter de Milão, por 1 a 0, no estádio Giuseppe Meazza, pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. De quebra, tirou o rival da vice-liderança.

Com o resultado, a Juventus subiu para o sétimo lugar, com 41 pontos, quatro atrás da Atalanta, que aparece em sexto lugar e hoje com a última vaga na Liga Europa. Em relação ao G-4, dos times que irão para a Liga dos Campeões, a diferença está em sete pontos do Milan. A Inter, por sua vez, caiu para terceiro, com 50. O Napoli lidera com 71, diante de 52 da Lazio.

Em recuperação após perder pontos preciosos por fraude no Campeonato Italiano, a Juventus não se intimidou por enfrentar a Inter fora de casa e teve mais iniciativa durante o primeiro tempo. A primeira boa chance foi aos 23 minutos, quando Filip Kostic apareceu nas costas dos defensores rivais e chutou no canto direito do goleiro para abrir a contagem.

O primeiro tempo, porém, foi de poucas oportunidades. O jogo ficou tenso, muito pegado no meio de campo e com duras faltas. Sem encontrar espaço para furar a marcação da Juventus, a Inter começou a investir na bola parada. Em uma delas, Lukaku mandou por cima do travessão, já nos minutos finais.

O panorama do segundo tempo não mudou. A Juventus continuou sendo a equipe mais perigosa, enquanto a Inter encontrava dificuldade em ameaçar. Vlahovic, da entrada da área, exigiu boa defesa de Andre Onana. Calhanoglu tentou responder e jogou a bola para dentro da área adversária, mas ninguém chegou para empurrar.

Com a vantagem em mãos, a Juventus recuou e passou a chamar a Inter para o seu campo defensivo e fechou totalmente os espaços do rival, que tentou pressionar no fim, mas só confirmou que não estava realmente tendo uma grande noite.

Ainda neste domingo, a Lazio pulou para a segunda colocação, com 52 pontos, ao superar a Roma, quinto, com 47, por 1 a 0, com gol marcado por Zaccagni, em partida repleta de confusões e com três jogadores expulsos.