Napoli goleia o Torino e mantém liderança tranquila no Campeonato Italiano

19/03/2023 | 13:18



Mesmo jogando como visitante em Turim, o Napoli segue imbatível. Neste domingo, o líder isolado do Campeonato Italiano fez mais uma vítima e goleou o Torino por 4 a 0. O triunfo levou o time napolitano aos 71 pontos na competição e vem deixando o título do torneio cada vez mais próximo de ser conquistado.

O revés diante da sua torcida complica as pretensões do Torino no Campeonato Italiano. O time, que vinha de duas vitórias seguidas, e vislumbrava uma aproximação com o pelotão de frente, agora segue estacionado nos 37 pontos, e ocupa a parte intermediária da tabela.

Na próxima rodada da competição, o Napoli tem uma difícil missão e recebe o Milan no domingo. Já o Torino complementa a rodada do final de semana jogando na segunda-feira e visita o Sassuolo.

O primeiro gol saiu logo aos nove minutos. Zielinski cobrou escanteio e Osimhen, da marca do pênalti, acertou o canto esquerdo e abriu o placar: 1 a 0. O Torino tentou responder com uma marcação mais alta, perdeu uma boa chance com Sanabria, mas foi o Napoli, que voltou a marcar em cobrança de pênalti de Kvaratskhelia: 2 a 0 aos 35 minutos da etapa inicial.

Na volta do intervalo, o ritmo se manteve e o Napoli voltou a balançar a rede logo aos seis minutos. Osimhen aproveitou um cruzamento de Mathias Oliveira e, de cabeça, aumentou o placar para 3 a 0.

O Torino, que pensava em esboçar uma reação, se desestruturou de vez e pagou o preço da desorganização em campo. Aos 23 minutos, Ndombele se aproveitou da marcação espaçada, se posicionou com liberdade, e aproveitou cruzamento de Kvaratskhelia para transformar a vitória em goleada: 4 a 0.

Também pela rodada do final de semana, a Fiorentina derrotou o Lecce por 1 a 0, neste domingo, graças a um gol contra de Antonino Gallo, que tentou afastar um cruzamento na pequena área e acabou mandando para as próprias redes. Na classificação, a Fiorentina soma 37 pontos. Já o Lecce, que está próximo da zona de rebaixamento, segue com 27.

Mais cedo, no jogo do desespero, já que as duas equipes estão na zona do rebaixamento, a Sampdoria derrotou o Verona neste domingo pela contagem de 3 a 1, e chegou aos 15 pontos, quatro a menos que o seu rival.

Gabbiadini abriu o placar aos 24 minutos aproveitando o rebote do escanteio. O segundo gol também saiu antes do intervalo e novamente pelos pés de Gabbiadini, que acertou um belo chute, aos 35 minutos. O Verona descontou já no fim do duelo com Faraoni. Nos acréscimos, porém, a Samp fez o terceiro com Zanoli selando o triunfo.