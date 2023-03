Prefeito de São Caetano vai pagar R$ 20 milhões em ciclovia de 5,8 km

Da Redação



19/03/2023 | 06:04



A Prefeitura de São Caetano, comandada pelo prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), decidiu realizar gasto milionário para a construção de uma ciclovia em toda a extensão da Avenida Goiás. Em dezembro do ano passado, a administração assinou homologação da contratação de empresa, no valor de R$ 19,9 milhões, para executar malha cicloviária de 5,8 quilômetros (2,9 quilômetros de cada lado da avenida), segundo o edital.

Por quilômetro, o valor gasto chama muito a atenção: a administração do tucano pretende pagar R$ 3,4 milhões para cada 1.000 metros construídos da pista para bicicletas na cidade. A título de comparação, o valor que será gasto pelo governo Auricchio em uma ciclovia é superior ao que foi investido pelo governo do Estado na gestão de João Doria, que anunciou em 2019 repasse de R$ 19 milhões para reparos da Rodovia Índio Tibiriçá (que tem extensão de 37,2 quilômetros), durante visita do então chefe do Executivo estadual à cidade de Ribeirão Pires. Isso significava que o custo por quilômetro investido na rodovia foi de R$ 510,7 mil, quase sete vezes menos do gasto feito pela gestão do tucano.



Em 2016, o então prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT) (atual ministro da Fazenda), foi duramente criticado por construir ciclovia na Capital ao custo de R$ 650 mil por quilômetro, ou seja, ainda assim cinco vezes menos do que Auricchio vai gastar para erguer a malha cicloviária de São Caetano.



Recentemente, o prefeito de São Caetano divulgou em suas redes socias uma animação com imagens da ciclovia, mas não faz qualquer menção quanto ao alto valor que será gasto dos cofres públicos para realizar a obra.



O Diário teve acesso à planilha de quantidades e desmonstrativo de custos desenhada pela Prefeitura de São Caetano e no documento consta que, somente com sinalização horizontal, a gestão de José Auricchio Júnior pretende gastar R$ 3,45 milhões. Na sinalização vertical, o montante do dinheiro público previsto é de R$ 2,25 milhões.



A reportagem esteve no local na tarde de sexta-feira (17) e constatou que não havia qualquer sinal de obra. A única intervenção feita até aqui foi um revestimento asfáltico nos dois lados da avenida, próximo ao canteiro central, que será a rota da malha cicloviária. A Prefeitura de São Caetano foi contatada pelo Diário para explicar os valores do contrato para construção da ciclovia na Avenida Goiás, mas não houve resposta.