Lincoln Lau rebate acusações de Gabi Martins e dispara: Também tem muito erro da parte dela

18/03/2023 | 11:10



E a polêmica continua! Depois de Gabi Martins jogar tudo no ventilador e revelar sua versão da história sobre o relacionamento e término com Lincoln Lau, foi a vez do rapaz se pronunciar nas redes sociais.

Primeiro, o cantor compartilhou um texto que dizia:

Não quero ficar falando mais sobre esse caso, estou sofrendo bastante e as pessoas ficam brincando e criando fofocas baseadas no que elas acham, cronologias, situações e fatos para vender e ganhar dinheiro com o sofrimento alheio. Como eu disse, respeito muito a Gabi e qualquer coisa que formos falar aqui só vai criar mais sofrimento para nós dois. Temos os nossos motivos e não precisamos ficar alimentando esses urubus que vivem do sofrimento alheio. Não vou fazer exposição de nenhuma situação, nem de motivo, nada, cada um sabe o que fala, o que diz e tem responsabilidade sobre o que diz. Eu sei o real motivo. E de mim ninguém vai saber.

Mas, logo depois, surgiu em um vídeo comentando as acusações feitas por Gabi e alegando que a cantora também errou no relacionamento várias vezes. Inclusive, chegou a dizer ter sido agredido durante as brigas.

- Ela quer falar de mim um monte de coisa, erros, vários erros aconteceram, mas não é desculpa que estou passando por depressão, que estou me tratando, tomando remédio, fazendo terapia, fazendo psiquiatra, tomando remédio tentando melhorar, mas ela passou um monte de coisa dos meus familiares. Meu tio faleceu, minha avó está internada, minha mãe está internada tem mais de dois anos, mas vamos lá, isso não é desculpa, né? Não dá para ouvir calado. Porque ela não fala que ela me agrediu três vezes durante discussões, me xingou de todos os nomes possíveis? Eu nunca encostei um dedo nela, nunca xinguei ela, ai só quer falar dos meus erros, né?

Ele continuou o desabafo dizendo que Gabi respondia mensagens de ex-namorados e o provocava com a situação.

- Tirando que houve também várias mentiras da parte dela, por exemplo, ela ficava mostrando mensagem que ex mandava para ela e ela disse nunca respondo eles, passou uma semana eu falei para abrir o direct e ela tinha respondido, para mim isso é uma mentira, uma traição. Não dá para ficar quieto ouvindo um monte de coisa, só erro meu, erro meu, também tem muito erro da parte dela.

E finaliza:

- Ela me ajudou muito em várias coisas, mas eu também ajudei muito, fazia de tudo para estar com ela, pegava avião, ajudava ela em muitas coisas, queria estar sempre junto, mas sinto que não era recíproco esse namoro. Então foi se desgastando e eu perdi as contas das brigas que a gente teve e ela terminava todas as vezes, foram mais de 20 vezes. Então estou saindo desse namoro com a consciência tranquila.

Eita! Será que Gabi voltará a se pronunciar?