Thaila Ayala se derrete pelo marido com o fim de Mar do Sertão: Minha admiração só cresce

18/03/2023 | 10:11



Fã número um! Thaila Ayla expressou todo seu orgulho pelo marido na sexta-feira, dia 17, último dia de transmissão da novela Mar do Sertão. Caso você não tenha acompanhado, Renato Góes deu vida ao vilão Tertulinho na trama.

Ao postar uma série de cliques no marido caracterizado como o personagem, Thaila, que espera o segundo filho do casal, escreveu:

Como viveremos sem Tertulinho, sem Mar do Sertão? Que novela mais encantadora, maravilhosa do começo ao fim. Fazia anos que eu não acompanhava uma novela inteira e o que dizer de você meu marido, você de fato NÃO TEM NOÇÃO DO ORGULHO que tenho de você, o quanto você me inspira, seu talento, seu entrega, sua dedicação, sim eu sei já falei tudo isso, mas meu amor e minha admiração só cresce então tô aqui falando de novo! Você é GIGANTE! E é um grande prazer dividir a vida e essa arte com você! Te amo Ps: quem mais aí tentou odiar Tertulinho e não conseguiu?

Antes de Mar do Sertão, Góes também fez muito sucesso na primeira fase de Pantanal, na pele de José Leôncio. Na época, Thaila ainda estava grávida de Francisco, primeiro filho dos dois.

Nos comentários, Renato também se derreteu pela esposa:

Que coisa mais linda do mundo! Te amo tanto! Obrigado por vibrar junto comigo! Vamos de mãos dadas por essa vida toda!