Santo André recebe popular evento geek neste fim de semana

Renan Soares



18/03/2023 | 10:00



Acontece neste fim de semana mais uma edição do Heromix, popular evento do Grande ABC para fãs de cultura geek, games e cosplay. A programação terá gastronomia, quadrinhos, artes marciais, atividades exclusivas, e a presença de diversas personalidades, além de reunir milhares de pessoas com interesses em comum.



Com ingressos a partir de R$ 14, o encontro mudou de endereço e acontecerá no Esporte Clube Santo André, na Rua dos Ramalhões, 126, Jardim Monte Líbano, em Santo André.



A programação contará com palestra de Cartunista Fernandes e Rogério Ferraz, painel com o dublador Leandro Loureiro, concursos de cosplay para crianças e adultos, além de entrevista por vídeo com Esteban Valdés, filho do ator Ramón Valdés, que ficou popular após interpretar o Seu Madruga na série de televisão Chaves. A expectativa da organização é que 4.500 pessoas participem do evento. “Esperamos, em um espaço maior, poder crescer como evento. Além disso, queremos trazer artistas e marcas de outros locais, e empresas interessadas para investir no Grande ABC. A ideia surgiu em reunir fãs de cultura geek, gamers e cosplays, para ter um espaço de interação com essa turma, trazendo grandes nomes para incentivar isto na região. Desenvolver essa veia geek aqui no Grande ABC”, afirma Alex Shinobi, organizador do evento. Alex afirma que o local escolhido na edição 2023 do Heromix vai aumentar o público e abrir espaço para futuras novas atrações.



O Esporte Clube Santo André possui área de 57 mil metros quadrados. No total, serão 13 stands para o público, 15 áreas temáticas e 32 de artistas, além de sete espaços temáticos. Para alimentação, o local irá disponibilizar seis food trucks e quatro barracas. Os fãs terão ainda a oportunidade de ganhar mais de R$ 2.100 em prêmios. O evento acontece das 10h às 19h, neste sábado (18) e domingo (19). Os ingressos podem ser adquiridos online pela plataforma Sympla.