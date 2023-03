Santo André tem a melhor gestão de resíduos sólidos do Estado de SP

Da Redação



18/03/2023 | 08:56



A gestão de resíduos sólidos de Santo André é a melhor do Estado de São Paulo, de acordo com o relatório anual do IGR (Índice de Gestão de Resíduos Sólidos ), divulgado pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo. Com nota 9,38, a avaliação estadual classifica os serviços realizados pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) como “gestão eficiente”. “Santo André é exemplo em políticas públicas de gestão de resíduos e sustentabilidade. São ações que ajudam a preservar o meio ambiente e trazem benefícios para toda a população”, disse o prefeito Paulo Serra (PSDB).

No topo dos melhores do ranking estadual também estão as cidades de Araraquara, com nota 9,29, e São José dos Campos, com nota 9,12. O IGR avalia anualmente os municípios paulistas com vistas a oferecer ferramentas para melhoria das políticas públicas em âmbito estadual e municipal.



Segundo a administração, a pontuação obtida por Santo André é fruto de frentes de atuação do município para as questões que envolvem a temática de resíduos, desde a operação em si, como a coleta, varrição, disposição final e reciclagem; passando pela sensibilização e ações de educação ambiental de forma ampla, por meio de cursos, visitas e campanhas; até a implantação de novos projetos, como Meu Condomínio Recicla, Do Sólido ao Gasoso e Moeda Verde, que dão foco específico para algumas temáticas e setores do assunto, sempre com o objetivo de ampliar e melhorar a prestação dos serviços públicos.



“O reconhecimento a partir do relatório estadual complementa uma série de conquistas positivas que demonstram que o Semasa está cumprindo as diretrizes do atual governo em se tornar, cada vez mais, referência na gestão de resíduos sólidos. Para nós, é um orgulho e nos dá a certeza de que a atual administração está no caminho certo”, afirmou o superintendente da autarquia, Ajan Marques de Oliveira.



No caso do IQR (Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos) , por exemplo, o Aterro Sanitário, também administrado pelo Semasa, tem nota 9,4, sendo considerado um dos melhores aterros públicos da Região Metropolitana de São Paulo. “Santo André possui o seu Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos desde 2012, ou seja, há 11 anos. Realizamos um monitoramento anual de forma a tratar os pontos que merecem mais atenção e concentrar os recursos e investimentos na melhoria dos pontos que ainda merecem atenção, como o descarte irregular, a ampliação dos índices de reciclagem, o incentivo à Coleta Seletiva, entre outros”, explicou o superintendente adjunto e diretor de Resíduos Sólidos da autarquia, Edinilson Ferreira dos Santos.