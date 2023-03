Mauá começa a recapear ruas da região do Macuco

Da Redação



O Asfalto Novo, programa de recapeamento asfáltico da Prefeitura de Mauá, iniciou os trabalhos para recuperar mais três ruas do Jardim Zaíra – Dona Emília Scarparo, Lourival Portal da Silva e Remo Luiz Corradini –, todas próximas à UBS (Unidade Básica de Saúde) e do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) na região do Macuco, além da viela Dionísio.



As intervenções de fresagem do solo foram realizadas nesta quarta-feira (15). Até o final desta semana deverá ser aplicada a nova camada de asfalto. A próxima região da cidade a receber obras será o Jardim Alto da Boa Vista, na rua João Salvador Peres Tonico, e a Vila Nova Mauá, em trecho da Estrada Mauá e Adutora Rio Claro e rua Vicentina Cardoso de Souza.



A Prefeitura segue também com os trabalhos de preparação das ruas do Jardim Paranavaí para receber a nova pavimentação. Nessa região, as obras começaram pela manutenção de sarjetões, sarjetas e guias, que são importantes para garantir o melhor escoamento de águas de chuva. Depois disso virá a fresagem, reforço da base e, por fim, a nova capa asfáltica. Após a secagem e o período de cura será restaurada a sinalização de trânsito do solo.



Até o momento foram recapeados 23 km de vias em bairros como Jardim Zaíra, nas avenidas Eugênio Negri e Guilherme Polydoro; Ruas Paulo Antonio Cardoso, Francisco Garcia, Rodolpho Moreira, Egnes Rimazza Gianoni, Benevenuto Bagnara, Antonio Brazuski, João Colalilo, Vitório Brizante, Armando Bagnara e Ricardo Bechelli; e Jardim Itapark, na Rua Antenor Nincão. Também foram realizados trabalhos na Vila Vitória, em Ruas como São Clemente, Waterloo e Marne; Vila Nova Mauá, na Rua Paulo Gomes; Jardim Alto da Boa Vista; nas Ruas Jair Ballo e Prefeito Dr. Dorival Resende da Silva; e Jardim Luzitano, Rua Angelina Milanez e Estrada do Luzitano, além de parte da Estrada do Carneiro.



PREVISÃO

Por meio do programa Asfalto Novo serão recapeadas mais de 100 ruas e avenidas do município até o final de 2024.