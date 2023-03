Hyundai lança Creta N Line Night Edition com motor 2.0

Nilton Valentim



15/03/2023 | 18:59



A Hyundai Motor colocou na praça a versão N Line Night Edition do Creta. A série especial, limitada a 900 unidades, será vendida a partir de abril, com preço sugerido de R$ 181.490. O modelo tem acabamentos em preto e traz alguns equipamentos diferenciados, como o som da marca Bose e motor aspirado Smartstream 2.0L, que oferece 167 cavalos de potência, e transmissão automática de seis velocidades.

“O consumidor brasileiro reforça ano após ano seu apreço pelos SUVs e tem no Hyundai Creta um de seus favoritos. Líder geral de vendas no varejo entre os SUVs no ano passado, o Creta figura este ano na liderança absoluta do segmento, tanto no atacado como no varejo. Trata-se de um excelente exemplo do sucesso que a Hyundai conquistou no Brasil nesses 10 anos de operação, celebrados em 2022. Agora, temos orgulho ainda maior em levar essa história adiante com a série Night Edition, afirma Airton Cousseau, presidente e CEO da Hyundai Motor Brasil e da Hyundai Motor para a Região das Américas Central e do Sul.



Os veículos trazem soleira personalizada nas portas dianteiras, numeradas de 001 a 900. É nas soleiras que aparece a nomenclatura Night Edition, acompanhada pelo emblema N Line. O emblema N Line está aplicado também nos para-lamas e na grade dianteira.



“Os veículos Hyundai N Line conquistaram os principais mercados mundiais com uma combinação de desempenho, tecnologia e estilo. O brasileiro é reconhecidamente um apaixonado pelo estilo esportivo, e por isso, o País foi o escolhido para receber em 2022 a primeira versão do Creta N Line no mundo”, afirmou Gerardo Carmona, vice-presidente de Operações Comerciais da Hyundai para as Américas Central e do Sul.



A edição limitada chega ao mercado com novidades no visual, adicionando detalhes na cor preta. No design externo, o modelo se destaca pela grade frontal N Line com acabamento dark chrome também no logotipo da Hyundai, finalização que se repete nos logotipos traseiros. As saias laterais e os protetores dos para-choques dianteiro e traseiro são em preto com detalhes em grafite. As atualizações passam ainda pelos retrovisores externos na cor preto brilhante, maçanetas externas na cor do veículo e rodas de liga leve com design exclusivo N Line pintadas em preto brilhante de 18" e pneus 215/55 R18. As pinturas externas disponíveis são Preto Onix, Branco Atlas e Cinza Silk, sendo as duas últimas com a opção de teto preto (Dual Tone).

A versão Night Edition também possui faróis e lanternas em LED com acabamento escurecido e saída de escapamento com duas ponteiras visíveis. Já no interior, a série especial mantém os detalhes atraentes e sofisticados, como o acabamento interno do teto na cor preta, bancos revestidos em couro sintético na cor preta com emblema N Line e costura vermelha que também está presente na alavanca de câmbio e no volante. Por fim, o teto solar panorâmico, com uma das maiores áreas envidraçadas do mercado, completa o visual e a experiência a bordo.

O Creta N Line Night Edition oferece o pacote de assistência avançada para condução, até então disponível apenas na versão top Ultimate. As novidades incluem o controle de velocidade adaptativo e o sistema de frenagem autônomo para carros, pedestres e ciclistas e também para convergência à esquerda.

N LINE

A marca N foi criada em 2015 com a missão de ampliar o portfólio de produtos da Hyundai, desenvolvendo veículos de alta performance com foco em pistas de corrida. O nome “N” é inspirado no formato das chicanes, curvas desafiadoras que exigem muita técnica do piloto e desempenho do carro; ele é também uma homenagem a Namyang, cidade na Coreia do Sul onde se localiza o centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Hyundai, e a Nürburgring, famoso circuito de corridas europeu onde são testados os veículos N.

A partir da história de sucesso da marca N, nasce poucos anos depois a designação N Line, que, com personalidade própria e design exclusivo, atende os desejos de um consumidor que busca um visual esportivo e, ao mesmo tempo, elegante e sofisticado, com personalidade única, que reflita seu estilo de vida dinâmico e que, por meio de detalhes, possa diferenciá-lo dos demais.

Em junho de 2022, a Hyundai lançou no Brasil a primeira versão mundial N Line do SUV Hyundai Creta, elevando os parâmetros do mercado nacional de SUVs e reforçando a liderança e experiência da montadora mundialmente reconhecidas neste segmento.