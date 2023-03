Keanu Reeves revela não usar dublês em cenas de John Wick, critica o Brasil e web reage

15/03/2023 | 14:10



Keanu Reeves está atualmente divulgando o novo filme da saga John Wick e foi entrevistado por Danilo Gentili, no programa The Noite na noite da última terça-feira, dia 14. No bate-papo, o ator falou sobre as gravações e como as coisas costumam acontecer para que a ação seja o mais realista possível.

Reeves revelou que preza pela realidade e gosta de participar o máximo que puder nas gravações mais perigosas, por isso não costuma usar dublês, apenas nas cenas de atropelamento.

- Não gosto de dizer que uso dublês. Sempre digo que faço as cenas de ação. E faço o máximo que consigo. Mas quando o John Wick é atropelado por um carro, este não sou eu. Ele é um senhor chamado Jackson Spidell. Ele que é atropelado pelo carro... Quando você assiste, eu faço cerca 90% das cenas, afirmou o ator.

Em um tom mais divertido, Keanu fez uma piadinha com a segurança do Brasil. Ao ser perguntado se gostaria de vir para o pais, ele respondeu:

- Ir para o Brasil? Deve ser muito perigoso até para John Wick.

Nas redes sociais, alguns fãs não gostaram muito do comentário e não encararam com tanta leveza, enquanto outros concordaram com o posicionamento de Reeves.

As pessoas lá de fora têm uma imagem totalmente distorcida do Brasil, sendo que os países deles são piores.

Não mentiu, mas somente nós podemos falar mal, então devemos cancelar.

Disse o cara que mora em um país que não tem saúde pública gratuita.

Claro que está errado, nada é perigoso para John Wick.

Galera, ele disse só os fatos, tenham calma.