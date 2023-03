Após ser eliminada do BBB23, Larissa admite que romance com Fred atrapalhou seu jogo

15/03/2023 | 09:11



Fim de jogo para Larissa... mas parece que a ex-participante do BBB23 já tem alguns arrependimentos, viu! Logo depois de ser eliminada do reality na última terça-feira, dia 14, ao disputar o paredão com Cezar Black, Domitila Barros e Ricardo Alface, a professora de Educação Física participou do Pate-Papo BBB e afirmou que o romance com Fred afetou seu jogo.

- Namorei a vida inteira e, neste momento, estava mais focada em jogar mesmo. Aí, eu me envolvi com o Fred e, infelizmente, isso acabou me atrapalhando no jogo. [...] Ter o Fred comigo ali foi muito importante, uma pessoa com quem eu conversava e sentia que podia confiar. Antes mesmo de ficarmos, a gente já conversava muito, pensava de uma maneira muito parecida. [?] Eu pensei, até pelas últimas edições, que formar casal poderia me atrapalhar, me fazer agir mais pela emoção do que pela razão ou influenciar minha visão de jogo. E isso é natural, eu o influenciei, ele me influenciou. Eu também tomo muito as dores das pessoas que amo, então eu me posicionei muito em defesa dele, assim como fiz pela Bruna [Griphao], por exemplo.

A sister ainda contou se tem chances do casal continuar se relacionando fora da casa mais vigiada do Brasil:

- Não chegamos a falar sobre namoro ou como vai ser aqui fora. Vou ver o que acontece e, quando ele sair, ele também vai analisar as coisas e a gente vai sentir se vai dar continuidade ao que rolou lá dentro ou não.

Já sobre a rivalidade com Ricardo Alface, ela disparou:

- No começo, ele, Bruna Griphao, Fred e eu tivemos uma conexão bem legal. As pessoas até falavam algumas coisas dele e eu o defendia, dizia que era o jeito dele, que ele fala demais, sim, mas se arrepende. Com o tempo, ele foi me tirando do sério, assim como fez com o Fred, a Bruna e até o Cara de Sapato, aí passamos a discutir cada vez mais.

Por outro lado, ela acredita que a amizade com Bruna Griphao pode continuar fora do reality:

- Somos muito parecidas e muito diferentes. Acho que, se não tivéssemos entrado juntas, talvez não teríamos essa conexão. [?] A gente brigou muito, mas somos muito parceiras e eu quero levá-la para a vida.