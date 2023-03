Sandy canta clássico Turu Turu com Chris Martin em show do Coldplay

15/03/2023 | 08:11



Clássica música de Sandy & Junior, Turu Turu ganhou um outro patamar na noite da última terça-feira, dia 14. Tudo porque a cantora participou de surpresa do show do Coldplay no estádio do Morumbi, em São Paulo, e soltou a voz ao lado de Chris Martin, vocalista da banda, ao cantar a canção.

Ok, só de ler o começo desta matéria na sua cabeça já deve estar o trecho: Esse turu, turu, turu aqui dentro... E foi exatamente assim que Sandy, que fez 40 anos de idade recentemente, se sentiu com a participação especial. A cantora chegou a anunciar um pouco antes que estaria por lá e foi flagrada fazendo a passagem de som ao longo do dia no Morumbi. Mas cantar ao lado dessa lenda mundial fez com que ela declarasse:

Zerei a vida!

O momento aconteceu da seguinte forma: o cantor Chris Martin estava ao piano para tocar Quando você Passa - nome oficial da canção -, que contou com a participação de Sandy. E não foi só isso! A artista brasileira também cantou Magic ao lado de Chris, um dos maiores sucessos do Coldplay.

Lembrando que Sandy não foi a primeira artista brasileira a subir ao palco com a banda Coldplay durante a passagem deles pelo Brasil. No último sábado, dia 11, Seu Jorge foi convidado para fazer uma participação especial. Eles tocaram a canção Amiga da minha mulher.