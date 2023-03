Larissa é eliminada do BBB23! Confira tudo o que rolou na casa

15/03/2023 | 08:11



Mais um dia de eliminação no BBB23! Dessa vez o público votou e escolheu tirar Larissa da casa. Com 66,75% dos votos, a personal trainer tombou na berlinda e está fora da competição, deixando um rastro de fortes emoções na casa e algumas confusões.

Para alívio dos adversários que formaram o paredão quádruplo da semana, Domitila, Cezar Black e Ricardo Alface se livraram e continuam no jogo. Sendo que Ricardo recebeu 29,22% dos votos, Domitila recebeu 3,27% e Cezar obteve 0,76%. O enfermeiro não conteve as lágrimas e chorou de perder o fôlego. Já Bruna Griphao, amiga da educadora física, e Fred, seu affair, também não seguraram a emoção.

Palpite errado

Quatro participantes poderiam tentar acertar o palpite de quem deixaria o programa, o que acarretaria em acréscimo no valor do prêmio, que já ultrapassa os dois milhões de reais. Após MC Guimê pegar a urna na dispensa, Aline Wirley, Sarah Aline, Bruna Griphao e Gabriel Santana foram os escolhidos para tentar adivinhar. No entanto, todos apostaram na saída de Ricardo Alface e erraram feio.