Corrida de rua em Santo André visa atrair 2.500 atletas em maio

Da Redação



15/03/2023 | 06:07



Duas mil e quinhentas pessoas são esperadas na quarta edição da Ossel Run, corrida de rua que vai movimentar Santo André em 28 de maio, a partir das 7h30. Quase mil atletlas já garantiram participação. As inscrições seguem abertas até 20 de maio.



“A cada ano, a corrida se consolida no calendário esportivo da cidade e atrai mais participantes”, afirma João Vicente de Moraes Neto, da Xtry Marketing e Eventos, empresa contratada para organizar a prova – que em 2023 celebra os 25 anos de atuação da Ossel Assistência em Santo André.



A largada e a chegada da Ossel Run acontecerão no estacionamento do Paço Municipal. Há duas opções de percurso na corrida, de cinco e dez quilômetros, e uma terceira que os organizadores estão chamando de caminhada familiar, de cinco quilômetros. “A ideia é que os pais aproveitem a data para levar a criançada para fazer um passeio diferente”, comenta Moraes Neto.



O valor do primeiro lote de inscrições é de R$ 64,90 e vai até sábado. O segundo lote, até 25 de abril, passa a custar R$ 74,90. Já o preço do terceiro, até 20 de maio, será de R$ 84,90. Crianças pagam R$ 25 para participar da caminhada familiar, mas precisam estar acompanhadas de pelo menos um adulto inscrito. “Interessados devem se apressar para garantir sua vaga”, diz Moraes Neto. Dez por cento do valor arrecadado com as inscrições da Ossel Run serão repassados para a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Santo André.



A entrega dos kits acontecerá no sábado imediatamente anterior ao domingo da corrida, na loja da Decathlon do Shopping ABC (Avenida Pereira Barreto, 42, Bairro Vila Gilda, no piso Loft) entre o meio-dia e às 20h.



Haverá premiação para os três primeiros colocados nas categorias masculina e feminina nos 10k e 5k de corrida. Também receberão troféus os três primeiros atletas masculinos e femininos dos 10km e 5k da corrida por faixa etária, nas seguintes divisões: 18 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos e 60 acima.



As inscrições podem ser feitas via internet pelo site.