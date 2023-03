Megan Fox aparece ruiva e sem anel de noivado em festa pós-Oscar

14/03/2023 | 16:10



Será que está tudo acabado? Depois da cerimônia do Oscar 2023, Megan Fox decidiu curtir um pouco. A atriz apareceu na festa da Vanity Fair, que aconteceu após a premiação no último domingo, dia 12. No evento, ela aproveitou para mostrar a nova mudança de cabelo e revelar que é a mais nova integrante do clube das ruivas famosas.

Porém, o que chamou a atenção não foi a nova cor de cabelo de Megan. Apesar de não ter confirmado nada, a artista apareceu no evento sem o anel de noivado. Em janeiro de 2022, ela foi pedida em casamento por Machine Gun Kelly e, desde então, a dupla vive fazendo declarações polêmicas, que incluem uma joia com espinhos. Porém, desta vez, Megan estava desacompanhada e sem o anel que machuca seu dedo, caso seja tirado.

Mas não para por aí! A atriz ainda deixou os fãs de queixo caído com o modelito escolhido. A estrela de Transformers estava com um vestido preto super decotado, junto de uma espécie de cauda brilhante.

Vale lembrar que Megan Fox e Machine Gun Kelly foram o assunto da internet. Isso porque diversos boatos sobre o término do casal começaram a circular, mas eles não se pronunciaram.