Rebaixado para a ‘terceirona’, Azulão demite técnico interino

Da Redação



14/03/2023 | 06:06



O São Caetano informou nessa segunda-feira (13) a demissão de Angelo Foroni, até então técnico do time sub-20, e do seu auxiliar Henrique da Silva. Foroni foi interino da equipe principal até a 11ª rodada do Campeonato Paulista da A-2 deste ano.



Ele foi substituido por Axel, que assumiu a equipe a quatro jogos do fim da primeira fase da competição. “A nova comissão técnica será anunciada nos próximos dias pela direção e os atletas serão informados individualmente sobre a sequência do trabalho técnico e físico”, disse trecho da nota do clube. O São Caetano foi mal na competição é foi rebaixado para a A-3 de 2024 na última rodada ao perder para o Linense, por 2 a 0, fora de casa. O Azulão não contou com a sorte ainda. Isso porque o Monte Azul, que ficou na zona de rebaixamento praticamente o campeonato todo, venceu o Lemense na última rodada e ficou com a 14ª posição do torneio. O Lemense foi o outro rebaixado para a A-3 de 2024.