Caixa vai analisar contratos e pode liberar até R$ 2 bilhões para a região

Artur Rodrigues



14/03/2023 | 06:04



A presidente da Caixa, Maria Rita Serrano, irá analisar os contratos que podem liberar até R$ 2 bilhões ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. O prefeito de Mauá e presidente do colegiado regional, Marcelo Oliveira (PT), esteve na 84ª reunião geral da FNP (Frente Nacional de Prefeitos), que vai até esta terça (14) em Brasília, e encaminhou demandas da região ao governo federal.



A informação dos contratos travados com a Caixa foi antecipada pelo Diário no último domingo (12), em entrevista exclusiva cedida pelo presidente do Consórcio. Agora, Marcelo informou que a presidente do banco se colocou a instituição financeira à disposição da entidade. “Conversei com a presidenta da Caixa, Rita Serrano, sobre os contratos com as prefeituras do Grande ABC. Ficou acertado que a Caixa fará o levantamento da situação de cada um deles. Assim que este trabalho for finalizado, iremos marcar uma nova reunião para darmos continuidade aos contratos”, disse Marcelo Oliveira. A conversa com a executiva foi acompanhada pelo secretário-executivo do Consórcio, Mário Reali.



Os prefeitos de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), também participaram do encontro da FNP em Brasília nesta segunda-feira (13). Paulo, que é ex-presidente do Consórcio, demonstrou otimismo com o avanço das negociações para a concretização de mais investimentos federais na região. “ O Marcelo nos passou o que foi conversado com a Rita e estamos felizes com esse diálogo. Sabemos que cada cidade tem a sua demanda, mas é importante para o Consórcio, como órgão regional, ser o catalisador desses investimentos”, disse o tucano.



As demandas para o encontro em Brasília foram definidas na primeira assembleia ordinária do Consórcio em 2023, que contou com a presença dos prefeitos de cinco das sete cidades – São Bernardo e São Caetano deixaram a entidade oficialmente durante a eleição para a presidência, no fim do ano passado.



REUNIÃO

Um dos temas debatidos na reunião da FNP foi a possibilidade da criação do marco regulatório do transporte coletivo, que trata de uma reestruturação do transporte público e estabelece uma linha de financiamento permanente e a modernização dos sistemas. “Temos a seguinte equação: manter a qualidade do transporte público, mas com recursos cada vez mais escassos. Discutimos sobre a possibilidade de uma maior participação do governo federal para tirar um pouco o peso dos municípios. Foi enviado um documento ao Congresso Nacional e agora ficaremos no aguardo da decisão dos deputados e senadores junto ao presidente Lula”, explicou o prefeito de Santo André.



A reforma tributária também foi outra pauta da reunião da FNP, que contou com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). “Sabemos que este é um tema complexo e que não será resolvido da noite para o dia. Nós, prefeitos, não queremos o aumento da carga tributária aos nossos municípios, por isso foi importante esse diálogo com o ministro Haddad”, disse Paulo Serra.