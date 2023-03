Vanessa Hudgens se encontra com o ex-namorado, Austin Butler, na festa pós-Oscar

13/03/2023 | 14:11



O encontro veio! Na noite do último domingo, dia 12, Vanessa Hudgens e o seu ex-namorado, o ator Austin Butler, se encontraram na festa pós-Oscar que aconteceu em Beverly Hills, Califórnia.

Três anos após a separação, os dois foram flagrados no Wallis Annenberg Center for the Performing Arts. No flagra, o ator apareceu acenando para os fãs ao lado da atriz Sharon Stone, enquanto Vanessa estava olhando para o chão.

Vale pontuar que Vanessa e Austin anunciaram a separação em janeiro de 2020 após nove anos de relacionamento. Atualmente a atriz está noiva do jogador de basquete Cole Tucker.

Para a noite do Oscar, Vanessa usou e abusou de um vestido luxuoso na cor preta.