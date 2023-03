Lívia Andrade causa climão e deixa Key Alves e João Gomes em saia-justa no Domingão com Huck

13/03/2023 | 08:11



É eita atrás de vixe! Lívia Andrade causou um climão durante o Domingão com Huck do último domingo, dia 12. Como você já deve saber, o dominical sempre convida os recém-eliminados do BBB23 para uma conversa ao vivo no programa, portanto, dessa vez, quem compareceu foi o casal Gustavo e Key Alves. Acontece que, durante a entrevista, Lívia acabou trazendo à tona uma informação sobre a sister que deixou todos constrangidos.

Sabiamente, Lívia lembrou que Key havia dito durante o confinamento que já tinha trocado beijos com várias pessoas, inclusive com alguém que estava no palco do Domingão. Sem citar nomes, ela deu a entender que o tal affair de Alves seria João Gomes. Que, pasmem, estava participando do programa também.

Como Gustavo estava ao lado de Key no momento, o constrangimento logo se espalhou pelo palco. E, claro, muitos internautas foram comentar a situação nas redes sociais. Depois de receber algumas críticas, Lívia decidiu se pronunciar e explicar seu comportamento:

Ahh gente, vocês já me conhecem né? O papo aqui sempre foi reto, sem rodeios , trabalhamos com a verdade! Não é porque tá frente a frente que a gente finge que nada aconteceu. Já passou da hora das pessoas terem aquela mesma coragem de quando falam nas costas né, afff.

Eita! O que você achou do comportamento da apresentadora? Melhor falar na cara ou manter a postura?