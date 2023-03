Bayern atropela Augsburg no 1º tempo e mantém a liderança no Campeonato Alemão

11/03/2023 | 14:21



Arrasador nos 45 minutos iniciais, o Bayern cumpriu à risca a sua condição de favorito nesta rodada do Campeonato Alemão e derrotou o Augsburg, neste sábado, por 5 a 3. A goleada já foi consolidada no primeiro tempo, quando o time de Munique foi para o intervalo já com a vantagem de 4 a 1 no marcador. Com o resultado, a equipe do treinador Jurgen Nagelsmann segue no topo da classificação e ostenta agora 52 pontos.

Se o resultado foi bom para os donos da casa, o Augsburg perdeu a chance de ganhar distância da zona de rebaixamento. A equipe segue com 27 pontos e ocupa a posição intermediária no torneio. A tentativa de reabilitação no Alemão fica adiada para o final de semana, quando a equipe do técnico Enrico Maassen recebe o Schalke 04 no próximo sábado. O Bayern entra em campo no dia seguinte (domingo) e enfrenta o Bayer Leverkusen como visitante.

Jogando diante de sua torcida, os anfitriões levaram um susto logo aos três minutos. Berisha aproveitou uma rebatida do goleiro na área para chutar no canto e fazer 1 a 0 para o Augsburg.

A zebra, no entanto, logo foi dominada e, com 20 minutos de confronto, o Bayern já tinha o o placar a seu favor. Aos 15, João Cancelo criou um espaço na entrada da área e arriscou um chute colocado. A bola resvalou na trave e morreu no fundo das redes. A virada veio quatro minutos depois: Sadio Mane serviu Pavard que finalizou para virar o marcador.

A pressão do Bayern se manteve, o Augsburg seguiu cometendo erros em seus sistema defensivo e o terceiro gol saiu aos 35 minutos, novamente com Pavard, que aproveitou uma sobra dentro da área e aumentou para 3 a 1.

Com o apoio da torcida, a equipe mandante aumentou o ritmo e ainda balançou a rede mais uma vez antes de seguir para o intervalo. Leroy Sane cabeceou com precisão e estabeleceu 4 a 1.

Se o ritmo da etapa inicial foi intenso, a segunda etapa se caracterizou por um ritmo cadenciado. No entanto, os visitantes voltaram com mais força ofensiva e, de pênalti, diminuíram a diferença. Berisha cobrou com categoria, acertou o canto direito de Sommer, e fez 4 a 2.

O Augsburg se animou, mas quem voltou a marcar foi o Bayern. João Cancelo escapou da marcação e cruzou na medida para Davies completar a assistência com um chute forte e fazer 5 a 2. O gol foi uma ducha de água fria para o Augsburg que buscava uma reação. Os visitantes ainda fizeram mais um nos acréscimos com Irvin Cardona, mas sem tempo de reagir, tiveram que se contentar com a derrota de 5 a 3.

Frankfurt e Stuttgart também entraram em campo pela rodada deste sábado do Alemão e ficaram no empate de 1 a 1. Os dois gols do jogo aconteceram no segundo tempo. Sebastian Rode abriu o placar para o Frankfurt aos 10 minutos após achar espaço para o chute dentro da área e Silas Mvumpa deixou tudo igual aos 30 minutos definindo o confronto. Os mandantes chegaram aos 40 pontos e seguem na cola do pelotão de frente. Já o Stuttgart continua na zona do rebaixamento mesmo somando 20 pontos na tabela.

A jornada deste sábado registrou ainda mais um empate de 1 a 1. O Hertha recebeu o Mainz e saiu na frente com Jessic Ngankam cobrando pênalti aos 18 minutos. Já na etapa final, o Mainz igualou o marcador com um gol de Ludovic Ajorque. O ponto somado não aliviou a situação do Hertha, que mesmo com 21, continua na parte baixa da classificação. Com 36 pontos, o Mainz segue próximo do pelotão de frente do torneio.

Já o RB Leipzig fez valer o mando de campo, não tomou conhecimento do Borussia Monchengladbach, e derrotou o rival por 3 a 0. Após um primeiro tempo sem gols, a vitória começou a ser construída com Timo Werner aos 12 minutos. Aos 26 minutos, Forsberg converteu pênalti e ampliou. Aos 35 minutos, Gvardiol aproveitou assistência de Poulsen e fechou a conta assinalando o terceiro do Leipzig, que agora soma 45 pontos e está na caça aos líderes do torneio. Em uma situação bem diferente e com uma campanha irregular, o Borussia Monchengladbach segue com 30 pontos e vai conseguindo se manter no meio da tabela.