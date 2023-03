Humberto Martins afasta rumores de que estaria com problema de saúde: Estou muito bem!

11/03/2023 | 09:11



Humberto Martins que está fazendo um verdadeiro sucesso em Travessia resolveu ir até as suas redes sociais na noite da última sexta-feira, dia 10, para comentar sobre algumas notícias que envolviam seu nome - mais precisamente sobre a sua saúde.

Preocupado em deixar os fãs e até alguns familiares que mandaram mensagem para saber o estado de saúde dele, o ator então decidiu compartilhar um vídeo nas redes sociais para esclarecer de vez sobre o assunto.

O que acontece é que estavam circulando boatos de que Humberto Martins estaria com a Doença de Parkinson, mas na verdade ele está bem e neste vídeo publicado nas redes sociais, o ator até mostra que está se preparando para entrar em cena para mais um capítulo da novela.

Oi, pessoal, passando por aqui para falar com vocês um pouquinho e esclarecer aí certas coisas, porque tem muita gente preocupada, mandando para mim notícias de WhatsApp e me procurando, perguntando se eu estou bem. E gente até da minha família, mesmo, pessoas preocupadas, porque umas notas aí, caluniosas, mentirosas, que estão saindo na imprensa do meu respeito, sobre o meu estado de saúde. Então, só esclarecendo aqui que eu estou muito bem. Estou aqui no camarim gravando Travessia e esperando. Está tranquilo, queria desejar a vocês aí uma boa noite e um ótimo final de semana.