Rodolfo Donetti repudia o mau serviço da Enel

Da Redação



11/03/2023 | 06:06



O vereador de Santo André Rodolfo Donetti (Cidadania) está revoltado com o que ele considera péssima prestação de serviço da concessionária de energia elétrica Enel. Durante discurso recente na sessão da Câmara, o parlamentar contou que enviou uma moção de repúdio à empresa, em protesto aos inúmeros casos de reclamações de moradores. “É preciso que a Enel seja responsabilizada com urgência, bem como que a imposição de penalidades do poder público se torne mais eficiente, pelos muitos e graves danos coletivos sofridos por dezenas de famílias e proprietários de comércios de Santo André e demais localidades”, disse o vereador. Muita gente concorda com isso.

Bastidores

Agenda de Tarcísio adiada

A visita do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), ontem a São Bernardo, que seria às 13h, foi cancelada. Por volta das 14h, quando a chuva apertou na região, veio o anúncio no palco de que ele não viria mais. Por enquanto, a única visita no Grande ABC foi da primeira-dama estadual, Cristiane Freitas, que em fevereiro veio conhecer a Praça da Cidadania de Santo André, acompanhada da deputada estadual eleita Ana Carolina Serra (Cidadania).