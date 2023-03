José Loreto fala, pela primeira vez, sobre polêmico divórcio de Débora Nascimento: Achei que minha carreira iria acabar

10/03/2023 | 13:10



José Loreto foi casado com Débora Nascimento por seis anos, mas em 2019 os dois decidiram colocar um ponto final no relacionamento. Na época, as supostas traições cometidas pelo ator teriam sido o motivo do divórcio, mas parece que não foi bem assim.

Em conversa com a revista Vogue, Loreto recordou as polêmicas que enfrentou com a ex-esposa e abriu o coração sobre o assunto pela primeira vez. Naquele ano, o ator estava no ar com O Sétimo Guardião e as especulações foram que ele teria se envolvido com Mariana Ruy Barbosa, que também era casada na época.

- Tanta gente saiu machucada... Escolhi me calar e receber a culpa pela mágoa de todos. A situação era para ter sido resolvida no íntimo, mas as coisas não aconteceram assim, revelou o artista.

Na sequência, José desmentiu as acusações de infidelidade e culpou a web por fazê-lo assumir um papel que não era seu.

- Eu sei o que é real. Cheguei a escrever sobre o assunto nas redes sociais, mas fui completamente ignorado. Decretaram que eu havia traído, me pintaram como algo que eu não era. Deixei quieto e segui trabalhando. Fui crescer e costurar a colcha de retalho que era minha vida. Superei as mentiras e o Tadeu, de Pantanal, me recolocou numa posição de destaque.

Apesar de todo sucesso que ele conquistou ao atuar como o peão na novela da TV Globo, Loreto confessou que sentiu medo por sua carreira enquanto estava no olho do furacão de toda a polêmica.

- Foi meu período mais difícil. Achei que minha carreira iria acabar. As marcas não estavam mais me procurando, pessoas estavam me cancelando e ninguém me escutava.

Loreto e Débora Nascimento dividem a guarda da pequena Bella, fruto do antigo casamento dos dois. A criança de cinco anos de idade costuma passar bastante tempo com os dois pais e, para isso, o ator precisou tomar uma decisão bastante madura.

- Divido a guarda da Bella com a mãe dela. Ela e eu não temos rotinas, mas nossa menina tem. Vamos nos adaptando. O facilitador é que somos vizinhos de porta. Bella é uma criança muito feliz. Acha o máximo ter duas casas, pais que se dão bem. Tento aproveitar da melhor maneira o tempo, organizando os horários.

Na sequência, José também relembrou o breve relacionamento que teve com Rafa Kalimann. Na conversa, o ator deixou bastante claro que o fim não foi nada fácil para eles.

- Algumas relações têm começo, meio e fim. Colocamos um ponto final para que nossa história não se tornasse infeliz. Mas não teve traição. Decidimos seguir caminhos opostos, mas que podem se encontrar lá na frente.

O ator ainda brincou com o fato de sua agenda estar muito apertada com as gravações da novela Vai Na Fé e outros trabalhos que ele precisa conciliar, por isso ele estaria sem beijar outra pessoa há muitos meses.