Virginia Fonseca grava vídeo lavando louça e brinca: - Minha carreira caiu demais

10/03/2023 | 12:10



Virginia Fonseca mais uma vez causou na internet com suas publicações nas redes sociais. Após se tornar alvo de polêmicas por conta dos preços de sua nova linha de maquiagens, a influenciadora dividiu opiniões de internautas ao fazer um comentário em tom de brincadeira enquanto lavava a louça.

Quem acompanha o Instagram da esposa de Zé Felipe sabe que ela adora compartilhar os detalhes de seu cotidiano com os seguidores. Os registros acompanham seu trabalho, momentos em família, rotina com as filhas, curiosidades de sua vida, eventos e muito mais.

Em Orlando, a famosa surgiu nos Stories de biquíni verde enquanto lavava a louça usada por sua prima, Emanuelly Fonseca, e brincou:

- Estou lavando a louça da Emanuelly, minha carreira caiu demais. É osso, viu?

Virginia viajou para a Flórida acompanhada do marido, Zé Felipe, das filhas, Maria Alice e Maria Flor. Outros familiares e funcionários também embarcaram na viagem aos Estados Unidos.