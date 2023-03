Domitila aperta botão e vai para o Quarto Branco do BBB23 com Fred

08/03/2023 | 12:10



Os participantes do BBB23 ganharam mais uma surpresa! Na manhã desta quarta-feira, dia 8, o tão temido e esperado Quarto Branco retornou para mais uma edição do reality e promete movimentar ainda mais jogo.

Um botão foi colocado no gramado da área externa da casa mais vigiada do Brasil. Pela dinâmica, apenas uma pessoa deveria apertá-lo, pois se duas ou mais pessoas pressionassem juntas, ele não seria acionado. O primeiro a apertar sozinho estaria automaticamente no Quarto Branco e deveria escolher alguém para o acompanhar. E quase meia hora depois do botão estar disponível no gramado, Domitila percebeu a presença diferente na casa e o apertou.

Com isso, a casa toda foi acordada. A sister recebeu um envelope e foi instruía a abri-lo na frente de todos. Foi assim que descobriu que estava no famoso quarto e deveria levar alguém junto. Sem muitas surpresas, Domitila fez sua escolha - Fred.

Chegando ao local, a dupla travará um de um duelo de longa duração dentro de um carro. Quem perder a disputa de resistência estará no paredão sem direito a prova bate-volta. Em contrapartida, o vencedor levará a imunidade e o carro como prêmio. Se conseguirem levar a disputa até o programa da quinta-feira, o desfecho será realizado ao vivo.

Eita!