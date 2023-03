Palavra do Leitor - 8 de março de 2023

Da Redação



08/03/2023 | 06:00



Mulheres

Grandes poetas escreveram as mais belas palavras para enaltecer as mulheres. O próprio criador do universo estava em dia de extrema felicidade e ostentação quando as criou. Famoso sábio disse: ‘Nenhum homem pode competir com as mulheres, elas têm poderes ilimitados e conseguem gerar novas vidas. O melhor a fazer é tratá-las bem, ser parceiros’. Não duvide, ouça a voz da experiência. Para entender a mulher são necessários atenção, carinho, respeito e o imprevisível. Se você tiver Ferrari zero, iate, jatinho, apartamento em Nova York, cartão de crédito disponível 24 horas também ajuda um ‘pouquinho’ no bom relacionamento. Lembre-se de que mulher adora conforto e segurança. A maioria delas detesta homens cafajestes e de vida ‘torta’. Refiro-me a você que se acha o máximo e só tem olhos para os ‘atributos’ delas. Mulher é muito mais! Cuidado, você está ‘queimando o filme’. Sugiro curar esse desvio de conduta. E não as provoque. São cor-de-rosa choque!



Mário Sérgio - São Bernardo



Ex-presidiários

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou no último dia 1 de março projeto de lei que estabelece cotas de trabalho para ex-presidiários. Para decepção dos vereadores paulistanos, o protagonismo do projeto ficou com o governo federal, que já pratica essa medida desde janeiro de 2023.



Vanderlei A. Retondo - Santo André



Ministro das Comunicações

O ministro das Comunicações comunicando-se bem com o sr. Lula, aquele que e PhD em comunicação para se dar bem, continua no cargo, mesmo pegando um avião da FAB e usando diárias de hotel para ir dar um rolê em São Paulo, algo padrão de políticos se achando poderosos, como fez o honestíssimo Renan Calheiros anos atrás, quando saiu de Brasília e foi fazer um transplante de cabelo no Recife. Belo exemplo do presidente fechando os olhos para manter o sr. Juscelino Filho – a famosa troca com troco de votos do União Brasil, que virou aproveitador também. Nada de novo na nossa política do interesse. E o povo, esse que lhes dê vida boa.



Marieta Barugo - Capital



Trem-bala

Uma das promessas não cumpridas pelo Brasil, para promover a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos foi o trem-bala, em 2009, entre São Paulo e Rio de Janeiro, que ficaria pronto em 2014, até hoje não saiu do papel, mas desde aquela época mantém onerosa estrutura. Agora fala-se retomar o projeto, orçado em R$ 50 bilhões. No Brasil da corrupção e da impunidade, certamente ficará bem mais caro que o estimado e, convenhamos, temos prioridades mais importantes a resolver. Falta saneamento básico para 53% da população e 16% não dispõem de água potável; a educação é a magia para a igualdade de oportunidade a todos, mas os nossos mestres dão aulas em várias escolas e continuam miseráveis. A professora, mãe de todas as profissões, ganha merreca. Diante das vitais prioridades que salvam vidas, dignidade aos mestres e tentativa de acabar com a desigualdade social, creio que o trem-bala pode ficar no fim da fila. É a forma de combater a endêmica corrupção.



Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)



Paulistão

O São Bernardo FC tem a oportunidade de entrar para a história do futebol nacional neste sábado (Esportes, ontem). Se derrotar o Palmeiras, a melhor equipe nacional dos últimos tempos, além de conquistar vaga na semifinal do Campeonato Paulista, o Tigre vai ter feito o que São Paulo, Flamengo, Corinthians e outros tantos times consagrados tentaram nos últimos três anos e não conseguiram. Para isso, está certo o técnico Márcio Zanardi ao focar no trabalho psicológico do elenco, um tanto abatido pelas duas derrotas consecutivas.



Anselmo Brusquer - São Bernardo