Obituário - 8 de março de 2023

Ademir Medici



08/03/2023 | 06:00



SANTO ANDRÉ

Maria Benedita Mariano, 89. Natural de Pirajuí (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Pensionista. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jovita dos Santos Fortunato, 88. Natural de Campanha (MG). Residia na Vila Alto de Santo André, em Santo André. Dia 2, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Izette Villela Lopes, 87. Natural de Aguaí (SP). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Pensionista. Dia 2. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Matteo Di Marzio, 85. Natural da Itália. Residia no bairro São João Clímaco, na Capital. Dia 2, em Santo André. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Alfredo Holzer, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 2. Jardim da Colina.

Dirce Teixeira de Souza, 80. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Antonieta Pereira Pires, 78. Natural de Bauru (SP). Residia em Utinga, Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Kem Teruya, 76. Natural de Marília (SP). Residia no Jardim Santo Antônio, em Santo André. Fiscal de trânsito. Dia 2. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Sebastião Zeferino Pereira, 76. Natural de Belo Jardim (PE). Residia na Fazenda da Juta, em São Paulo, Capital. Dia 2. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Ademir dos Santos Souza, 72. Natural de Campanha (MG). Residia no Parque Panamericano, em São Paulo, Capital. Dia 2, em Santo André. Cemitério Dom Bosco, em Perus, Capital.

Nelson Laerte Martins, 72. Natural de Santo André. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 2, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Wagner José de Souza, 68. Natural de Mauá. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 2. Campo das Oliveiras.

Heleno Pilli, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 2. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Luís Telles da Silva, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo Antônio, em Santo André. Advogado. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Glória Lauer Dal Sasso, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Pensionista. Dia 2. Jardim da Colina.

Wilmar Villalba Ortiz, 51. Natural de Quedas Iguaçu (PR). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Padre. Dia 2. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Anderson Tavares Bastos, 45. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Motorista. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Raul José dos Santos, 95. Natural de Monteiro (PB). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Olga Oliari Marçon, 97. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério de Vila Euclides.

Roberto Ramos da Silva, 89. Natural de Areiópolis (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério Municipal de São Manuel (SP).

Benedito Evangelista Bento, 79. Natural de Botucatu (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 2. Jardim da Colina.

Fernando Antônio Freire da Silva, 79. Natural de Areia (PB). Residia no Jardim Miriam, em São Paulo, Capital. Dia 2, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Areia (PB).

Elizabeth Orvath Dias, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério da Paulicéia.

Valdir Costa de Souza, 76. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Estela Maria Codinha de Oliveira, 75. Natural de Portugal. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

Nestor Marcelino, 74. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério de Vila Euclides.

Marlene da Cunha Pedrosa Pinto, 73. Natural de Palmares (PE). Residia no Parque das Flores, em São Bernardo. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

José Roque Costa, 69. Natural de Cafelândia (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério da Paulicéia.

Ivan de Souza Garcia, 64. Natural de Alegre (ES). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério do Baeta.

Maria Goreti Bernardino, 61. Natural de Santo André. Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 2. Jardim da Colina.

Dalva de Araújo Costa, 56. Natural de São Bernardo. Residia na Vila São José, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Sebastião França Apolinário, 56. Natural de Parnaíba (PI). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Renato Amaro da Silva, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério da Paulicéia.

Sérgio Eduardo da Costa, 51. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

Ednilson Santana dos Reis, 47. Natural de Jequié (BA). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Erika Paula Silva, 47. Natural de Cassilândia (MS). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Leonardo Simoa Luís, 17. Natural de Santo André. Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 2. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Maria Vilani da Silva, 83. Natural de Custódia (PE). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



DIADEMA

Luciano Souza da Silva, 65. Natural de Fortaleza (CE). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 2, em São Bernardo. Vale da Paz.

Maria Tereza da Silva Lima, 58. Natural de Diadema. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.



MAUÁ

Irma Antônia Pereira, 76. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no Jardim Pedroso, em Mauá. Dia 2, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Alcides Vieira Rodrigues, 71. Natural de Campo dos Goitacazes (RJ). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 2, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Josefa da Silva Santana, 64. Natural do Recife (PE). Residia no Jardim Lusitânia, em Mauá. Dia 2, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.



RIBEIRÃO PIRES

Maria das Dores Martins da Silva, 79. Natural de Sertanópolis (PR). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.

Leonor de Freitas, 71. Natural de Gália (SP). Residia na Vila Nova Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.