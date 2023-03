Fonte acusa Chris Rock de ser obcecado por Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith

07/03/2023 | 13:10



E as tretas não param! Após um ano do tapa na cara que Will Smith deu em Chris Rock, o assunto voltou à tona com o novo especial do comediante exibido ao vivo pela Netflix. Intitulado Select Outrage, que foi ao ar no último sábado, dia 4, marcou o primeiro live streaming da plataforma e foi repleto de polêmicas.

Isso porque Chris decidiu rasgar o verbo e falar tudo que estava entalado depois da agressão, fazendo piadas ácidas principalmente contra Jada Pinkett Smith, quem acusou de traição. Segundo a revista People, uma fonte próxima aos dois teria informado que a razão de Chris sempre falar dela seria uma obsessão.

- Jada não participou de nada disso além de ser importunada. Chris é obcecado por ela e isso já dura quase 30 anos... Veja só onde ele filmou o especial, na cidade natal dela, Baltimore.

A fonte ainda acrescentou que a própria Jada está consternada com as ofensas pesadas direcionadas a ela durante o especial e quantas vezes Chris a chamou de p**a.

- Isso é o que diabos aconteceu. Ninguém está mexendo com essa v***a. Ela começou essa m***a. Ninguém estava mexendo com ela, ele mencionou, irado.

Ao longo do show, Chris Rock mencionou de forma pejorativa um suposto caso da atriz com o rapper August Ausina, conforme revelado por ela e Will durante um podcast em que o casal conversava sobre o período em que tiveram num relacionamento aberto.

- É com ela que ele está bravo e descontou em mim, afirmou Chris.

A fonte ainda acrescentou que Jada Pinkett Smith, que está com 51 anos de idade, quer deixar a confusão para trás e continuar sua vida e seus projetos.

- Jada está procurando seguir em frente e esquecer o drama, no momento, ela está muito focada em seu livro que será lançado este ano.

Vale lembrar ainda que o ator Will Smith veio a público pedir desculpas pelo ocorrido, assumindo que ele e Rock ainda não se falaram.