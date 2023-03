Nick Cannon pode estar esperando pelo 13º filho

07/03/2023 | 09:10



Não é novidade para ninguém que Nick Cannon gosta mesmo é de uma família grande e na versão atual já dá para formar até um time de futebol com criança na reserva, acredita? Pois é, e parece que ele não está satisfeito com isso ainda.

O rapper decidiu atualizar recentemente as suas redes sociais e começou a postar algumas fotos enigmáticas que, claro, começaram a ganhar uma proporção gigantesca nas mãos nos fãs e até viralizou em redes vizinhas.

No Instagram, Nick Cannon então postou no Instagram uma foto com o fundo todo preto e no pequeno texto em letras brancas escreveu: espere, grandes notícias amanhã, acompanhado de um emoji de uma mamadeira.

O que acontece é que Nick já é pai de 12 crianças e possivelmente estaria esperando pelo 13º filho. Lembrando que a criança mais nova do apresentador de Tv veio ao mundo no mês de dezembro de 2022 e menos de três meses depois, já existem indícios de um novo filho.