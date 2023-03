Frente se une para recuperar área da Billings em Diadema

Renan Soares



07/03/2023 | 06:09



Perto de completar 98 anos, a Represa Billings volta a ser tema de discussão na região, desta vez um de seus braços, Grota Funda, na divisa de Diadema com a Capital. Entidades da sociedade civil se reuniram na última sexta-feira (3) para criar uma Frente Ambiental, que terá como principal objetivo restruturar o Porto Náutico do bairro Eldorado, no município do Grande ABC, retomando assim as atividades e evitando possíveis prejuízos ambientais, turísticos, socioeconômicos e o aumento do assoreamento no local.



A adesão inicial à Frente Ambiental contou com o MDV (Movimento em Defesa da Vida do Grande ABC), com a associação de moradores do bairro Sete Praias, da Capital, e do Parque Jandaia, de São Bernardo, além da bióloga Marta Marcondes, da USCS (Universidade de São Caetano). Diadema foi representada pelos moradores do próprio bairro, e por André Luiz, secretário adjunto da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços da Prefeitura.



O advogado Virgílio Alcides de Farias, assessor jurídico do MDV (Movimento em Defesa da Vida) do Grande ABC, afirma que a Frente Ampla visa, além da restauração do Porto Náutico, construir uma Escola Municipal de Vela, possibilitando crianças a aprender velejar e construir barcos, e induzir atividades náuticas de lazer e turismo. A Frente buscará ampliar as adesões junto aos órgãos públicos e deputados, bem como de vereadores de Diadema e da Capital.



Uma destas ações será apresentar uma carta ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) em 27 de março, dia do aniversário da Billings. O documento pedirá o desassoreamento do braço Grota Funda, permitindo assim a retomada das atividades náuticas. “A carta indicará previsões legais de usos prioritários das águas da Billings para abastecimento público da Grande São Paulo, as vedações constitucionais e legais de ocupações clandestinas, e pontuará a importância da recuperação para diminuir os impactos da escassez de água”, afirma Farias.



Por se tratar de uma área no perímetro de Diadema e da Capital, é necessária a adesão da Prefeitura de São Paulo à Frente Ambiental, representada na reunião pela subprefeitura da Cidade Ademar, que ainda não confirmou a junção ao grupo inicial. Conforme informado no encontro, o município do Grande ABC já obteve a concessão da área junto à Emae (Empresa Metropolitana de Águas e Energia), ao contrário da Cidade Ademar, que necessita realizar o pedido. “O desassoreamento vai possibilitar e viabilizar a retomada das atividades náuticas, visto a necessidade de uma profundidade que permita a navegação. É bom para todos, já que ambos os lados ganham com a recuperação dos mananciais e todos perdem com a contínua degradação, poluição e assoreamento. A represa assoreada armazena menos água que já é escassa, além de ser poluída”, disse o advogado Farias. O grupo deve se reunir ainda neste mês para novos debates.



A última reunião sobre o assunto aconteceu em 26 de abril de 2001, com a participação das prefeituras de Diadema e São Paulo, além da Emae e do GPME (Grupo de Preservação dos Mananciais do Eldorado). Na época, houve um consenso da importância de implantar um Porto Náutico em Diadema, porém não ocorreram novos encontros.