Prearo falou da falta de autonomia da USCS?

07/03/2023



O reitor da Universidade Municipal de São Caetano, Leandro Prearo, e o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) estiveram juntos nesta segunda-feira (6), em um evento no teatro da instituição de ensino. Foi o primeiro encontro público dos dois desde que o Diário revelou que o tucano passou a centralizar todas as licitações do governo, da administração direta e indireta, incluindo a USCS, o que fere a lei federal que garante autonomia universitária. No tempo em que estiveram reunidos, será que o reitor cobrou do prefeito a revogação dessa lei ou aceitou quieto a ingerência? Para muita gente, esse silêncio de Prearo o coloca na mira do Ministério Público, já que sua atitude pode ser encarada como prevaricação.

Bastidores

Transição na Alesp

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), atual primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, recebeu nesta-segunda (6), no gabinete da função executiva, o colega Teonílio Barba (PT), deputado escolhido pelo partido para assumir a primeira-secretaria, a partir do dia 15, quando assume a nova legislatura. Os dois têm base eleitoral em São Bernardo e Luiz Fernando atuou para garantir a vitória interna de Barba ao cargo na Mesa Diretora.