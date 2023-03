Ex de Kim Kardashian, Pete Davidson sofre acidente de carro nos EUA

06/03/2023 | 21:42



O humorista Pete Davidson sofreu um acidente no último sábado. Enquanto dirigia ao lado da atual namorada, Chase Sui Wanders, ele perdeu o controle, subiu a calçada e bateu em um hidrante em uma rua de Beverly Hills. A revista People teve a informação confirmada pela polícia.

Ex-namorado de Kim Kardashian, Pete estava em alta velocidade, segundo o TMZ. O acidente ocorreu por volta das 23h.

Ainda de acordo com o site, os dois foram fotografados no Havaí na manhã do mesmo dia. O TMZ também diz que um boletim de ocorrência foi aberto por danos ao patrimônio público.

Kim e Pete se conheceram em 2021, durante participação no programa Saturday Night Live. O casal começou o relacionamento em novembro daquele ano, mas o romance chegou ao fim nove meses depois, em agosto de 2022, por conta da distância e da alta carga de compromissos dos dois.